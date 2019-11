Clan “D’Abramo-Sforza” | 50 arresti in Puglia

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 15 novembre 2019) Nelle prime ore di questa mattina a Bari, Altamura (Ba), Foggia, Cerignola (Fg), Matera (Mt), Lecce (LE) e Roma, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bari, supportati dai reparti speciali "Cacciatori di", Nucleo Cinofili e 6 Elinucleo CC di Bari, stanno eseguendo una massiccia operazione con oltre 50di capi ed affiliati del"D'Abramo-Sforza" di Altamura (Ba), ritenuti responsabili di associazione di tipo mafioso armata, detenzione e porto di armi, anche da guerra, traffico di sostanze stupefacenti, omicidio, tentato omicidio, estorsione, turbativa d'asta. Le misure restrittive sono state emesse dal gip di Bari su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, a seguito di attivita' d'indagine condotta dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Bari. In particolare, i militari hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare a ...

