Ciclismo | il salto nel buio di Nairo Quintana nella neonata Arkéa Samsic Il colombiano è

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 in DIRETTA : Italia all’assalto del podio negli inseguimenti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi e come vedere le gare in tv e streaming Il riepilogo della giornata di ieri Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2019-2020, di scena a Glasgow (Scozia), presso il “Sir Chris Hoy Velodrome”. Dopo la giornata inaugurale di ieri, stasera si entra finalmente nel vivo della competizione, con ...

Ciclismo - nuove squadre italiane nel circuito Continental : Casillo-Maserati e Northwave-Cofiloc pronte al salto : Due nuove squadre italiane si stanno per affacciare al grande Ciclismo e dal prossimo anno prenderanno parte al circuito Continental, vale a dire il terzo per importanza dopo World Tour e Professional. I progetti Casillo-Maserati e Northwave-Cofiloc, come anticipato da Spazio Ciclismo, sarebbero pronti per fare il grande salto: la prima iniziativa sarà supportata da Gianni ed Edoardo Faresin mentre la seconda avrà Gian Pietro Forcolin come team ...

Ciclismo - Gianni Moscon rinvigorito da un Mondiale ad alto livello. Ora serve il vero salto di qualità nelle classiche : Sono ormai tre anni consecutivi che Gianni Moscon, quando sente aria di Mondiali, si esalta. Dopo essere stato grande protagonista sia a Bergen 2017 che ad Innsbruck 2018, infatti, il trentino, reduce dalla peggior stagione della carriera, è riuscito a recitare un ruolo da attore protagonista anche nella recente rassegna iridata che si è svolta nello Yorkshire. Ora, però, serve un netto salto di qualità per tornare a essere competitivo nelle ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : tutti gli italiani in gara oggi. Trentin capitano di una Nazionale d’assalto : È la domenica più importante dell’anno per il Ciclismo su strada. Si assegna il Mondiale nello Yorkshire per la prova in linea dei professionisti. Una sfida apertissima, pronostico davvero indecifrabile. L’Italia schiera otto corridori al via: una squadra d’assalto quella di Davide Cassani pronta a giocarsi il podio, con Matteo Trentin sicuramente a vestire i gradi di capitano. Andiamo a scoprire tutti gli italiani in ...

Ciclismo - Davide Cassani sull’Italia ai Mondiali : “Voglio una squadra d’assalto che corra senza badare agli avversari” : Domenica 29 settembre si avvicina e nella prova in linea maschile dei Mondiali 2019 di Ciclismo l’Italia vorrà lasciare il segno. Il titolo iridato manca da undici anni, l’ultimo sigillo fu di Alessandro Ballan a Varese con quello scatto da finisseur che infiammò il pubblico presente in strada. La compagine guidata dal CT Davide Cassani farà di tutto per interrompere il digiuno in Yorkshire ma non sarà affatto facile. I rivali ...

Ciclismo - Davide Cassani sull’Italia ai Mondiali : “Voglio una squadra d’assalto che corra senza badare agli avversari” : Domenica 29 settembre si avvicina e nella prova in linea maschile dei Mondiali 2019 di Ciclismo l’Italia vorrà lasciare il segno. Il titolo iridato manca da undici anni, l’ultimo sigillo fu di Alessandro Ballan a Varese con quello scatto da finisseur che infiammò il pubblico presente in strada. La compagine guidata dal CT Davide Cassani farà di tutto per interrompere il digiuno in Yorkshire ma non sarà affatto facile. I rivali ...

Ciclismo - Primoz Roglic si consacra tra i big. Ora la convivenza con Tom Dumoulin : la Jumbo-Visma lancia l’assalto epocale alla INEOS : Il primo importante passo è stato fatto. Dopo un 2019 da veri protagonisti, è arrivata la ciliegina sulla torta. Primoz Roglic e il suo Team Jumbo-Visma hanno dominato in lungo e in largo nel World Tour, sin dall’inizio della stagione: per lo sloveno UAE Tour, Tirreno-Adriatico, Giro di Romandia, il podio al Giro d’Italia ed ora la spettacolare vittoria nella Vuelta di Spagna. Arrivata la conquista della prima grande corsa a tappe: ...