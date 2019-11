C’è anche il party di YO! MTV Raps tra gli eventi imperdibili della Milano Music Week 2019

C’è ancora speranza per Huawei Nova 3/3i : l’azienda potrebbe anche decidere di rilasciare la EMUI 10 : C'è ancora speranza per Huawei Nova 3/3i: l'azienda potrebbe anche decidere - se ci sono i requisiti hardware - di rilasciare la nuova EMUI 10 L'articolo C’è ancora speranza per Huawei Nova 3/3i: l’azienda potrebbe anche decidere di rilasciare la EMUI 10 proviene da TuttoAndroid.

In Death Stranding C’è anche Hideo Kojima in persona : il video del cameo : Non si fa che parlare di Death Stranding tra forum e siti videoludici. Soprattutto ora che l'ultima fatica di Hideo Kojima, dopo aver infiammato la stampa specializzata, è finalmente sbarcata sugli scaffali fisici e digitali di tutto il mondo. Almeno nelle versioni PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, con l'uscita di quella PC annunciata solo di recente e attesa per l'estate del 2020. Il nuovo videogame confezionato dallo stesso creatore della ...

Google Stadia - ecco i 12 giochi disponibili al lancio : C’è anche Red Dead Redemption 2 : (Foto: Google) L’attesissimo servizio di videogame in streaming Google Stadia debutterà ufficialmente il prossimo 19 novembre anche in Italia e porterà in dote 12 giochi, da Red Dead Redemption 2 a Assassin’s Creed Odyssey. Una selezione piuttosto limitata, che però è destinata a salire in modo costante col passare dei mesi. Google Stadia aprirà dunque i battenti mettendo sul piatto appena una dozzina di titoli. L’elenco completo ...

Oggi il transito di Mercurio - tutto quello che C’è da sapere : come e quando vedere il fenomeno - anche in diretta streaming : L’11 novembre 2019 nei cieli italiani va in scena, nuvole permettendo, il transito di Mercurio davanti al Sole. Il pianeta farà la sua comparsa sul bordo della stella alle 13:35, e si potrà seguire buona parte del suo lento movimento fino al tramonto: il fenomeno si concluderà alle 19:04 (quando entrambi i corpi celesti si troveranno al di sotto dell’orizzonte). L’evento è stato osservato in Italia l’ultima volta nel 2016, e ...

William e Kate riappaiono in pubblico insieme a Harry e Meghan. E C’è anche la Regina : Dopo giorni di tensioni per un’intervista in cui il principe Harry annunciava che lui e fratello erede al trono avevano preso strade diverse, William, Kate, Harry e Meghan sono apparsi in pubblico insieme. Le due coppie hanno partecipato, assieme alla Regina, Carlo e Camilla e altri membri della famiglia reale britannica, ad un evento alla Royal Albert Hall di Londra per commemorare i 75 anni di alcune tra le più celebri battaglie della ...

Nel futuro di Fortnite C’è anche una pistola automatica : i leak al 9 novembre : La Battle Royale di Fortnite, a due anni dal debutto, rimane ancora la più giocata dalla community di appassionati. Tanto su PC quanto su dispositivi mobile e console di ultima generazione, che di recente hanno accolto tutte le novità del Capitolo 2. Con un vero e proprio buco nero, gli sviluppatori di Epic Games hanno letteralmente spazzato via il passato del loro shooter costruttivo, dando spazio ad una grande isola nuova di zecca - fatta di ...

Ex Ilva - Cazzola choc : “Taranto uccisa dalle Procure - lì C’è una magistratura famelica. Anche questa menata dei bambini che muoiono…” : “L’Ilva di Taranto l’hanno uccisa le Procure, non è che l’ha uccisa qualcun altro. Anche ‘sta menata dei bambini che muoiono… Non sono mai state date delle statistiche. Bisognerebbe andare a vedere le condizioni dei bambini dove non c’è la siderurgia, che muoiono di fame e di sete”. Sono le parole choc pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus) ...

Caso Napoli – Nel calcio C’è anche il tifoso - che è il quarto protagonista ed è il capitale sociale : Caso Napoli – TIFOSI – DE LAURENTIIS: SE NE DISCUTE A RADIO PUNTO NUOVO Caso Napoli – A ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, sonio intervenuti vari opinionisti e giornalisti per discutere sulle ultime vicende del Napoli. Questi i loro pareri riportati da forzazzurri.net: Giovanni Scotto, giornalista de “Il Roma”: “Tra Allan ed Edo De Laurentiis c’è stato uno screzio, ma ora la squadra deve ...

L’Ilva è solo uno dei problemi della Puglia : C’è anche il Pd : Roma. Il caso ex Ilva, con l’addio di Mittal agli stabilimenti di Taranto, arriva a pochi mesi dalle elezioni regionali e va ad aggiungersi ai molti fronti aperti del Pd pugliese, tra i peggiori d’Italia in termini di consenso. Lo si è visto già alle Europee, quando il Pd s’è fermato al 16,6 per cen

Votiamo sull’onda manipolabile delle paure : c’entrano i social - ma anche il cervello : Roma. Perché gli elettori si pentono rapidamente delle scelte che hanno fatto? Ma si sono davvero pentiti o hanno piuttosto dimenticato? E perché prendono decisioni elettorali che ben presto si riveleranno contrarie a quello che pensavano fosse il loro legittimo interesse? Il professor Paolo Legrenz

Banche : Unc a Confesercenti - obbligo Pos C’è già : Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “Per Confesercenti il Pos non dovrebbe essere un obbligo ed il credito d’imposta del 30% predisposto dal Governo affronta ma non risolve, vista la dotazione di appena 54 milioni di euro l’anno a regime, poche decine di euro ad impresa”. Ad affermarlo in una nota Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.“Ci corre l’obbligo di informare ...

Cataliotti sull’ammutinamento : “Napoli - ipotizzabile una multa - C’è anche un danno d’immagine” : Cataliotti: hanno sbagliato, perché bisogna ricordare a tutti che i calciatori hanno tanti privilegi ma restano dei lavoratori subordinati Jean-Christophe Cataliotti, avvocato e agente Fifa oltre che esperto di diritto sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare l’ammutinamento in casa Napoli. Queste le sue parole: SU COSA RISCHIANO I GIOCATORI DEL NAPOLI “Hanno sbagliato, perché bisogna ricordare a ...

‘Ambesi winter corner’ : “Hanyu domina anche se non C’è. Valcepina vince e convince sul campo” : Torna, puntuale come sempre, Ambesi winter Corner, la rubrica tenuta in collaborazione con Massimiliano Ambesi, storica voce e opinionista di Eurosport. Come di consueto in questa sede verranno offerte analisi e trattate le tematiche d’attualità legate alle discipline olimpiche invernali. La quarta puntata è inevitabilmente focalizzata sugli sport del ghiaccio. Il pattinaggio di figura, reduce dagli Internazionali di Francia, propone temi sempre ...

Pattinaggio su ghiaccio – Le stelle a Milano pe ril Golden Skate Awards : C’è anche Carolina Kostner : Golden Skate Awards: a Milano le stelle del ghiaccio con Carolina Kostner, Evgeni Plushenko e Javier Fernandez La città di Milano sarà la sede della tredicesima edizione del Golden Skate Awards, prestigioso gala internazionale di Pattinaggio su ghiaccio in scena sabato 30 novembre nella rinnovata cornice dell’Allianz Cloud (ex Palalido). I grandi campioni del Pattinaggio artistico si preparano ad incantare migliaia di appassionati del ...