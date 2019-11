Cavani | l’agente indica il futuro | “contatti con club di Serie A E a gennaio…”

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 15 novembre 2019) Ildi Edinsonpotrebbe essere lontano dalla Francia. Il contratto dell’attaccante uruguayano con il Psg è in scadenza nel giugno 2020 ed inevitabilmente si inizia a discutere del suo. L’ipotesi di rinnovo al momento è da escludere, così il fratello agente ha fatto intendere in un’intervista rilasciata ai microfoni di Calcio Napoli 1926. Queste le sue parole: “Non siamo preoccupati, il calciatore avrà molte opportunità quando sarà libero, quindi a fine contratto. Si parla sempre di un suoai Los Angeles Galaxy per il dopo Ibrahimovic, per adesso non c’è nulla. Quali sono le squadre interessate? Siamo in contatto con diversi, anche dellaA. Il campionato italiano è una possibilità, ma può giocare in qualsiasi grande squadra d’Europa. Non da gennaio, resterà sicuro a Parigi”.L'articolo, l’agente ...

