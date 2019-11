Caudo | per ponte sull’Aniene facciamo raccolta firme

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 15 novembre 2019) Roma – Potrebbe collegare la fermata della linea B1 Conca d’Oro alla zona di Sacco Pastore in pochi minuti, facendo passare pedoni e ciclisti sopra l’Aniene. Era sul punto di essere realizzato. Ma dopo circa dieci anni di attesa, trascorsi inutilmente tra progetti sbagliati e gare annullate, ora e’ di nuovo a rischio stop a causa della liquidazione di Roma Metropolitane. Parliamo delpedonale sull’Aniene, una delle opere accessorie legate alla realizzazione della linea metropolitana B1 piu’ attese dai residenti del III Municipio. Delle sorti delse n’e’ parlato questa sera nel corso di un’assemblea pubblica alla scuola Manzi, alla presenza del presidente del Municipio, Giovanni, e di molti cittadini del quartiere. “Fare questoe’ vitale- ha spiegato lo stesso- È una priorita’ non solo ...

