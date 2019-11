Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 novembre 2019) Stefano Ambrosini resiste al suo posto di Commissario Giudiziale di. Sono passate più di due settimane dalle perquisizioni. A differenza dell’commissario Francesco Rocchi,anche lui per corruzione in atti giudiziari insieme al professore Corrado Gatti, asseveratore della procedura, Ambrosini non si è dimesso anche se è pureper istigazione alla corruzione, in un secondo filone, stavolta con il professionista romano, Marco Costantini. Accuse gravi che vanno riscontrate. Si parla di storie complesse fatte di incarichi e presunti conflitti di interesse. La corruzione per i pm romani non consisterebbe in mazzette cash ma in presunti scambi di ‘favori’ tra professionisti su incarichi e compensi che allo stato non sono stati nemmeno liquidati. Insomma la presunzione d’innocenza è d’obbligo ma – a prescindere dall’esito ...

TutteLeNotizie : Caso Astaldi, c’è un altro commercialista indagato: Carlo Salvagnini. Ecco le… - Noovyis : (Caso Astaldi, c’è un altro commercialista indagato: Carlo Salvagnini. Ecco le intercettazioni del commissario Ambr… - MariaAversano1 : RT @francotaratufo2: di Stato Carlo Deodato sta studiando la questione. Ma al momento nulla è stato pubblicato sul sito di Astaldi ne richi… -