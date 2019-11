Caserta | giornalista denuncia un agguato mafioso | “Volevano uccidermi”

Agguato al giornalista Caserta no De Michele - sette colpi contro la sua auto. I carabinieri indagano - nessuna pista esclusa : Le indagini per ricostruire la dinamica e individuare il movente dell’ Agguato denunciato dal giornalista Mario De Michele , raggiunto ieri da una decina di colpi di pistola mentre era nella sua macchina a Gricignano d’Aversa, provincia di Caserta, sono in corso e nessuna pista è esclusa . Stando a quando risulta ad HuffPost, la pista della ritorsione camorristica contro il direttore di “Campania notizie” non sarebbe ...

