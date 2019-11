Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 15 novembre 2019) Milano, 15 nov. (Adnkronos/Labitalia) – “Le crisi aziendali che continuiamo a leggere sui giornali non possono essere lasciate irrisolte per anni dalla politica come Alitalia, o affrontate in termini propagandistici e poco chiari, come l’ex Ilva oggi Arcelor Mittal. Abbiamo continuamente esempi di comportamenti astratti o improvvise marce indietro, come i recenti casi di tassazione sulle auto aziendali, sulle merendine o sulla flat tax. Ma anche i ripensamenti, persino quelli giusti, hanno un costo: di immagine, di incertezza nel mondo delle imprese, della finanza e soprattutto nella vita dei cittadini”. Così il presidente, Guido, ha aperto il congresso dell’organizzazione stamattina a Milano davanti a quasi 400 manager di tutt’Italia e prestigiosi ospiti. “Dobbiamo pretendere da tutti, ma dalla politica in primis, ...

Guido_Carella : RT @manageritalia: L’alternanza andrebbe potenziata subito. Serve uno sforzo da parte delle istituzioni per ricondurci al lavoro pratico. N… - manageritalia : @Guido_Carella al #CongressoManager sul tema #conoscenza: I giovani sono pronti a “imparare a imparare”. Tutto nasc… - Adnkronos : Carella (@manageritalia): 'Serve decidere e visione lungo termine' -