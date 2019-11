Camorra | agguato a un giornalista in Campania | raffica di spari | illeso per puro caso

Fonte : ilsecoloxix

(Di venerdì 15 novembre 2019) Mario Di Michele, direttore di un giornale online, era nel Casertano a bordo della sua auto. Colpi sono stati esplosi anche mentre era in fuga

laura_magabulli : RT @OcchettaF: Gli hanno sparato. Solidarietà a #DeMichele ma anche tanta vigilanza. Colpire il #giornalismo è la prima strategia per rompe… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: De Michele aggredito: 'Io vittima di agguato di Camorra'. Il giornalista in un audio esclusivo racconta la dinamica dell'… - rossroga : RT @sruotolo1: +++agguato contro un giornalista+++ E’ vivo per miracolo #mariodemichele direttore di #campanianotiziecom E’ successo a Gric… -