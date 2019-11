Fonte : attualitavip.myblog

(Di venerdì 15 novembre 2019) Ufficialmente fa la, aspirante modella: ma le spese quotidiane che ha, non sono quelle di una, quanto quelle di una star di Hollywood. Lei si chiama, ha 25 anni e nel suo passato ha anche diverse comparsate in tv: suo marito è un colombiano di origini libanesi, Alex Nain Saab Moran, un imprenditore vicino a Nicolas Maduro. Tra le spese folli di, racconta il Corriere della Sera, ci sarebbero un contratto di affitto da 5.800al mese, una Range Rover Evoque da oltre 54mila, e soprattutto un appartamento in via9, in pieno centro a, nel palazzo in cui ha sede la gioielleria Bulgari: un gioiello da quasi 5di. Ma come ha fatto unacon 1.840di stipendio annuale part-time, a permettersi unada 5? I soldi, scrive il Corriere, arrivano dalla Kinlock Investment, società amministrata dal ...

dase056 : RT @tempoweb: Presa la banda di #Maduro. Ha un attico in via Condotti - infoitestero : Camilla Fabri, la commessa che compra casa da 5 milioni euro in via Condotti a Roma: si indaga per riciclaggio -