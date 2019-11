Calendario Europei curling 2019 | orari | palinsesto e dove vederli in tv e streaming Il

Calendario Qualificazioni Europei 2020 : orari partite di oggi - programma - tv e streaming (15 novembre) : Nuova giornata delle Qualificazioni agli Europei di calcio 2020, che vedrà disputarsi quest’oggi ben otto partite, a partire dalle ore 18, quando l’Armenia affronterà la Grecia, mentre la Finlandia se la vedrà con il poco temibile Liechtenstein. In contemporanea anche la trasferta delle Isole Faerøerne in Norvegia. Alle 20.45 toccherà dunque all’Italia di Roberto Mancini, che se la vedrà con la Bosnia Erzegovina, nel match ...

Curling - Europei 2019 : il Calendario delle partite dell’Italia. Date - programma - tv - orari e streaming : L’Italia maschile parteciperà agli Europei 2019 di Curling che si disputeranno a Helsinborg (Svezia) dal 16 al 23 settembre, la nostra Nazionale si presenterà sul ghiaccio con grandi ambizioni dopo la medaglia di bronzo conquistata dodici mesi fa e l’obiettivo è quello di cercare di ripetere quello storico risultato col sogno magari di fare ancora meglio. Gli azzurri affronteranno le altre nove squadre in un round robin tutti contro ...

Calendario Qualificazioni Europei 2020 : orari partite di oggi - programma - tv e streaming (14 novembre) : Prende il via oggi la nona giornata delle Qualificazioni agli Europei 2020. Ad aprire il programma odierno alle ore 18 la sfida di vertice del Gruppo H Turchia-Islanda. I padroni di casa sono in vetta al girone con 19 punti mentre gli ospiti sono in terza piatta fermi a 15 punti. Se la gare che si giocheranno alle 20.45. La Francia campione de mondo in carica vincendo contro la modesta Moldavia staccherebbe il pass per la massima competizione ...

Pallanuoto - Europei 2020 : definiti tutti gli orari dai gironi alla finale. Il Calendario completo : Sono stati definiti tutti gli orari dei gironi della fase finale degli Europei di Pallanuoto del 2020: a Budapest le due competizioni continentali andranno in scena dal 12 al 26 gennaio. Di seguito il calendario del torneo maschile con tutte le date e gli orari delle sfide. TORNEO MASCHILE Girone A: Germania, Slovacchia, Croazia, Montenegro Girone B: Romania, Serbia, Olanda, Russia Girone C: Malta, Turchia, Spagna, Ungheria Girone D: Francia, ...

Pallanuoto femminile - Europei 2020 : comunicati anche gli orari dai gironi alla finale. Il Calendario completo : Sono stati comunicati anche gli orari dei gironi della fase finale degli Europei di Pallanuoto del 2020: a Budapest le due competizioni continentali andranno in scena dal 12 al 26 gennaio. Di seguito il calendario del torneo femminile con tutte le date e gli orari delle sfide. TORNEO femminile Girone A: Slovacchia, Ungheria, Grecia, Serbia, Croazia, Russia Girone B: Germania, Olanda, Francia, Spagna, Israele, Italia 12 gennaio 1a giornata A ...

Curling - Europei 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Gli Europei 2019 di Curling si disputeranno a Helsingborg (Svezia) dal 16 al 23 novembre. Le migliori dieci squadre maschili e femminili si affronteranno nella kermesse continentali, come da tradizione si disputerà un round robin (tutte le Nazionali affronteranno le altre una sola volta) e le prime quattro classificate accederanno alle semifinali. Si preannuncia grande spettacolo in terra scandinava, ci sarà anche l’Italia con la compagine ...

Speed skating - Calendario 2019-2020 : tutte le date di Coppa del Mondo - Europei e Mondiali : Manca poco all’inizio della stagione dello Speed skating. Il pattinaggio pista lunga sul ghiaccio sta per entrare in scena e l’Italia cercherà come sempre di sfidare i colossi Olanda, Stati Uniti e Russia al meglio delle proprie possibilità. Dopo una stagione tra luci e ombre, la compagine nostrana vorrà far valere le proprie qualità fin dall’esordio a Minsk (Bielorussia), dal 15 al 17 novembre, nel primo round di Coppa del ...

Ciclocross - Europei Silvelle 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Si svolgeranno a Silvelle, in provincia di Padova, domenica 10 novembre, i Campionati Europei 2019 di Ciclocross. Un evento chiave della stagione di questa disciplina, tanto che al via ci sarà niente meno che il fenomeno neerlandese, campione del mondo e continentale di specialità in carica, Mathieu Van der Poel. Tutte le prove si terranno nello stesso giorno. Aprono alle 9.00 le donne juniores, alle 9.50 sarà, invece, la volta degli uomini ...

Taekwondo - Europei 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Gli Europei 2019 di Taekwondo si disputeranno al PalaFlorio di Bari dal 1° al 3 novembre, sarà il capoluogo pugliese a ospitare la rassegna iridata che metterà in palio punti importanti per il ranking di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’evento è infatti stato catalogato come categoria G4 e ai vincitori verranno assegnati 40 punti. Alla manifestazione parteciperanno ben 213 atleti provenienti da 45 Paesi che si daranno ...

Calendario Short track 2019-2020 : Coppa del Mondo - Europei e Mondiali. Tutte le date e il programma : I pattini veloci dello Short track stanno per tornare. Gli anelli di ghiaccio di tutto il Mondo sono pronti per ospitare le gare più interessanti di una stagione invernale nella quale l’Italia vorrà farsi trovare pronta. Un’annata intensa, come al solito, nella quale gli impegni non mancheranno e che prenderà il via a partire dal 1° novembre con la prima tappa della Coppa del Mondo a Salt Lake City (Stati Uniti). Sei gli appuntamenti ...

Pallanuoto femminile - Calendario Europei 2020 : orari - programmi e date dai gironi alla finale : Sono stati sorteggiati i gironi della fase finale degli Europei di Pallanuoto del 2020: a Budapest le due competizioni continentali andranno in scena dal 12 al 26 gennaio. Di seguito il Calendario del torneo femminile con tutte le date delle sfide. Gli orari verranno comunicati in seguito. Le gare di ritorno degli spareggi non si sono ancora disputate, dunque il Calendario presenta i nomi delle coppie che si affronteranno per staccare il pass ...

Pallanuoto - Calendario Europei 2020 : orari - programmi e date dai gironi alla finale : Sono stati sorteggiati i gironi della fase finale degli Europei di Pallanuoto del 2020: a Budapest le due competizioni continentali andranno in scena dal 12 al 26 gennaio. Di seguito il Calendario del torneo maschile con tutte le date delle sfide. Gli orari verranno comunicati in seguito. TORNEO MASCHILE Girone A: Germania, Slovacchia, Croazia, Montenegro Girone B: Romania, Serbia, Olanda, Russia Girone C: Malta, Turchia, Spagna, Ungheria Girone ...

Pattinaggio artistico - Calendario stagione 2019-2020 : tutte le date e il programma. Grand Prix - Europei e Mondiali : Sta per iniziare la stagione 2019-2020 per il Pattinaggio artistico, ci aspetta un’annata davvero molto intensa e appassionante con i migliori atleti pronti a darsi battaglia per i sei mesi di gara in programma nella stagione invernale. Si incomincia nel weekend del 18-20 ottobre con il classico Skate America, prima tappa del Grand Prix che ci terrà compagnia per tutte le settimane a venire: 25-27 ottobre in Canada, 1-3 novembre in ...

Ciclismo su pista in tv - Europei 2019 : Calendario e date delle gare. Programma e su che canale vederle : Da domani (mercoledì 16 ottobre), a domenica 20, si svolgeranno ad Apeldoorn (Olanda) gli Europei 2019 di Ciclismo su pista. Una rampa di lancio fondamentale in prospettiva dell’appuntamento più importante dei prossimi mesi: le Olimpiadi di Tokyo 2020. Di fatti, questa rassegna continentale, farà parte del percorso di qualificazione verso i Giochi del Sol Levante, e verranno messi in palio punti fondamentali per il ranking olimpico nelle ...