Calenda lancia il suo partito | “In Emilia-Romagna sosteniamo Bonaccini e PD | ma senza i 5

Fonte : fanpage

(Di venerdì 15 novembre 2019) Carlofonda il suo nuovo, di cui non si conosce ancora il nome, ma la data di lancio ormai è certa: sarà il prossimo 21 novembre. L'europarlamentare con un tweet annuncia anche il suo sostegno a Stefano, candidato delDemocratico, alle elezioni regionali in. Ma a una condizione: che della coalizione non faccia parte il Movimento 5 Stelle.

repubblica : Calenda lancia il suo nuovo partito: 'Lo presenteremo il 21 novembre' [aggiornamento delle 11:10] - italiano201415 : Calenda lancia un nuovo movimento politico - man29ny : #Calenda lancia il suo nuovo partito. Si chiamerà Viva Italia. ?????? -