Calciomercato Inter | clamorosa bocciatura di Conte no a Rakitic | il mister nerazzurro

Calciomercato Inter : piacciono Giroud - Lasagna e Petagna per il settore avanzato (RUMORS) : L'Inter è al lavoro per rinforzare diversi ruoli: nello specifico serve una mezzala, un esterno di centrocampo ed una punta che possa integrare quelle già presenti nel settore avanzato dell'Inter. In questo articolo vogliamo soffermarci proprio sulle punte che Interessano alla dirigenza nerazzurra, con un profilo low cost ma esperto ed altri due che rappresenterebbero un investimento non solo per il presente ma anche per il futuro. La punta ...

Calciomercato Inter : interesse per diversi nomi - fra questi Chiesa e Tonali : Juventus ed Inter, oltre a sfidarsi sul campo (rispettivamente prima e seconda nella classifica di Serie A), potrebbero farlo anche sul Calciomercato: entrambi le società infatti hanno Interessi comuni su alcuni giocatori, e ci aspettiamo un mercato estivo ricco di trattative e di investimenti da parte delle due società. Sia Marotta che Agnelli hanno confermato la volontà di far crescere ulteriormente le loro rispettive società e questo passa ...

Calciomercato - spettacolo di stelle : estate caldissima sull’asse Juve-Inter-Milan [NOMI E DETTAGLI] : In queste pagine dedichiamo spesso, anche fuori periodo, un trafiletto al Calciomercato. Quasi ogni giorno, perché effettivamente il mercato non si ferma mai. E’ sempre in fermento, sempre in movimento. Le grandi società si muovono per tempo, in anticipo. Scrutano, osservano, sanno quando è il momento di fermarsi e quando quello di affondare. Ed è proprio sulla base di questi elementi che anche la Gazzetta dello Sport di oggi dedica ...

Le notizie del giorno – Lo sceicco interessato al Napoli - il retroscena shock di Asprilla - le bombe di Calciomercato : Le notizie del giorno – “Alla fine di una stagione nella quale da gennaio avevo praticamente smesso di giocare non per mia volontà né per problemi fisici, l’allenatore mi dice che farò parte del gruppo pur perdendo la centralità. Accetto di rimettermi in gioco, sono all’ultimo anno di contratto. Poco prima della partenza per la tournée negli Stati Uniti, però, ricevo un sms dal team manager, l’ex arbitro Romeo: ‘Tu non vieni’. ...

Calciomercato Inter - Mertens snobba Conte e Marotta - vorrebbe trasferirsi in MLS (RUMORS) : Nelle ultime ore, le principali indiscrezioni di mercato avrebbero confermato la possibilità concreta di un trasferimento di Mertens dal Napoli già a gennaio. La punta belga, infatti, fatica a trovare l'intesa contrattuale con la dirigenza del Napoli per il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2020. I principali media sportivi riportano di una possibile offerta dell'Inter per il nazionale belga, con Conte che è alla ricerca di rinforzo ...

Calciomercato Inter - Zanetti si sbilancia sul futuro di Lautaro Martinez : “Lautaro ha solo 22 anni e ha avuto un rendimento altissimo in poco tempo. L’idea e’ che resti con noi, visto che e’ giovane mi auguro rimanga per un po’. Per l’Inter e’ gia’ un giocatore importante”. Insignito del premio del “Salon de la Fama di Pachuca”, Sono le dichiarazioni di Javier Zanetti che parla a “Marca” del futuro di Lautaro Martinez, nel mirino del ...

Calciomercato Inter - possibile scambio Politano-Florenzi con la Roma : La sosta per le nazionali è occasione per le società di Serie A di lavorare già in previsione del Calciomercato invernale: una delle società più attive è sicuramente l'Inter, dopo l'esigenza espressa in diverse conferenze stampa da Conte. La necessità di ricambi ai titolari è evidente, ci aspettiamo quindi un mercato di gennaio ricco di trattative, anche se l'amministratore delegato Marotta ha sottolineato come la rosa abbia bisogno solo di ...

Calciomercato Inter - in arrivo tre-quattro grossi nomi - richiesti da Conte per vincere lo scudetto : Il mercato dell’Inter in queste ore si sta facendo sempre più frenetico. Antonio Conte ha più volte pubblicamente chiesto alla dirigenza rinforzi. La rosa così come composta è corta, servono nuovi innesti freschi per poter competere con la Juventus e cercare di vincere un campionato ancora alla portata. La Juventus è a un solo punto di distanza. Marotta, in queste ore sta cercando in tutti i modi di acContentare il suo tecnico. Si ...

Calciomercato Milan - Mandzukic non interesserebbe : si starebbe pensando a Olmo e a Mertens : Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com' i dirigenti del Milan non sono interessati ad acquistare l'attaccante veterano della Juventus Mario Mandzukic. Il Nazionale croato è stato più volte al centro di voci che parlavano di un allontanamento dal club bianconero sin dall'arrivo del nuovo allenatore Maurizio Sarri. Le voci sul futuro alla Juventus di Mandzukic si sono intensificate quando è stato estromesso dalla liste della UEFA Champions ...

Calciomercato Inter – Conte chiede rinforzi! Kulusevski e Giroud subito : in estate pronti due grandi colpi da sogno : Antonio Conte chiede rinforzi e l’Inter sembra volerlo acContentare: a gennaio si proverà a prendere Kulusevski e Giroud, in estate l’affondo per due big Nelle ultime settimane la linea di pensiero di Antonio Conte è stata fin troppo chiara: servono rinforzi per giocare 3 competizioni al top e ridurre il gap con la Juventus. E servono subito. Già a gennaio l’Inter ha tutta l’intenzione di assecondare il proprio allenatore con almeno due ...

Calciomercato Inter - un trio delle meraviglie per Conte - Marotta tratta per gennaio - Mertens - Tonali e Chiesa : Un Calciomercato scoppiettante quello che si appresta a fare il direttore generale dell’Inter Marotta. Antonio Conte ha più volte detto che vuole a tutti i costi che la sua rosa sia rinforzata. Il motivo è molto semplice, tra squalifiche e soprattutto infortuni sono sempre gli stessi giocatori che scendono in campo. La mancanza di una rosa ampia si avverte soprattutto in attacco dove servono alternative a Lukaku e Lautaro ...

Calciomercato Inter - Florenzi possibile rinforzo per Conte (RUMORS) : Nella nuova Roma di Fonseca, oltre a risaltare i numerosi infortuni che hanno colpito gran parte della rosa, spicca sicuramente l'esclusione di Florenzi dai titolari. Il capitano non è ritenuto il terzino ideale per il tecnico portoghese ma allo stesso tempo Fonseca non lo ha schierato neanche centrocampista, preferendogli in caso di necessità il difensore Mancini. A Parma abbiamo assistito all'ennesima esclusione del giocatore, che è stato ...

Calciomercato Inter - De Paul possibile priorità di gennaio per Marotta : L'Inter si appresta ad affrontare la sosta per le nazionali con 13 giocatori che raggiungeranno le rispettive rappresentative, mentre Conte avrà occasione di far riposare quelli più utilizzati. Nel frattempo, non sono passate inosservate le 'lamentele' del tecnico pugliese riguardo il mercato dell'Inter, un evidente segnale verso la dirigenza che a gennaio potrebbe regalare importanti acquisti al suo allenatore. L'esigenza principale riguarda ...

Calciomercato Juve : possibile interesse per Allan a gennaio - Emre Can in partenza : Continuano ad arrivare notizie molto interessanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime indiscrezioni si concentrano su Allan, forte centrocampista classe 1991 che milita nelle fila del Napoli. Il calciatore sarebbe molto apprezzato dalla dirigenza bianconera e dal tecnico Maurizio Sarri, suo grande pallino ai tempi del Napoli. Allan non ha certamente gradito la linea dura del presidente del club partenopeo Aurelio De ...