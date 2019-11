Calciomercato | Florenzi verso il Napoli | la Fiorentina si tira fuori dalla corsa

Calciomercato Inter - possibile scambio Politano-Florenzi con la Roma : La sosta per le nazionali è occasione per le società di Serie A di lavorare già in previsione del Calciomercato invernale: una delle società più attive è sicuramente l'Inter, dopo l'esigenza espressa in diverse conferenze stampa da Conte. La necessità di ricambi ai titolari è evidente, ci aspettiamo quindi un mercato di gennaio ricco di trattative, anche se l'amministratore delegato Marotta ha sottolineato come la rosa abbia bisogno solo di ...

Calciomercato Juventus - Florenzi potrebbe essere il prossimo colpo bianconero : Proseguono le voci per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, al comando della classifica della Serie A davanti all'Inter di Antonio Conte. Le ultime indiscrezioni trapelate riguardano Alessandro Florenzi, esterno che milita nelle fila della Roma: il giocatore è un prodotto delle giovanili del club giallorosso ma potrebbe lasciare la Capitale nella prossima sessione di Calciomercato invernale. Il tecnico Paulo Fonseca infatti non lo ...

Calciomercato Inter - Florenzi possibile rinforzo per Conte (RUMORS) : Nella nuova Roma di Fonseca, oltre a risaltare i numerosi infortuni che hanno colpito gran parte della rosa, spicca sicuramente l'esclusione di Florenzi dai titolari. Il capitano non è ritenuto il terzino ideale per il tecnico portoghese ma allo stesso tempo Fonseca non lo ha schierato neanche centrocampista, preferendogli in caso di necessità il difensore Mancini. A Parma abbiamo assistito all'ennesima esclusione del giocatore, che è stato ...