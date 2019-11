Brugnaro lancia il modello Venezia

Fonte : ilfoglio

(Di venerdì 15 novembre 2019) Roma. I vaporetti spettrali, con la prua nell’aria, sospesi tra canale e sponda. Gli scheletri delle gondole, l’acqua che sommerge San Marco e il centro storico di, e il sindaco Luigiche dice “non si può fermare il mare con le mani”. E dice anche, il sindaco civico e imprenditore,

ladyrosmarino : RT @fanpage: Fi, Berlusconi lancia il sindaco di Venezia Brugnaro come suo successore: 'Me lo auguro' - fanpage : Fi, Berlusconi lancia il sindaco di Venezia Brugnaro come suo successore: 'Me lo auguro' - zazoomblog : Fi Berlusconi lancia il sindaco di Venezia Brugnaro come suo successore: “Me lo auguro” - #Berlusconi #lancia… -