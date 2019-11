Brasile-Argentina nel segno di Messi | la Pulce decide il Superclasico

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 15 novembre 2019) Si è da poco concluso il, la sfida eterna tra, in campo in amichevole al King Saud University Stadium di Riad, in Arabia Saudita. Risultato finale 1-0 per l’Albiceleste, con la rete di Leo. La stella blaugrana ha ribadito in rete il pallone respinto da Alisson sul rigore fallito dalla stessa(fallo in area di Alex Sandro). In campo 6 ‘italiani’: Lautaro Martinez, Pezzella, De Paul nell’Argetina e Danilo, Alex Sandro e Paquetà nel. A riposo in panchina, invece, Dybala. Ilha sbagliato un rigore con il centravanti del Manchester City, Gabriel Gesus. In alto la FOTOGALLERY del match.L'articoloneldi, lailCalcioWeb.

readyplayer1__ : RT @supersonico1986: Quindi Brasile-Argentina con Paquetà titolare e tanto di 10 sulle spalle. Ma mi fido dei detrattori di Leonardo de Ara… - AleGobbo87 : RT @unfair_play: Messi decide Argentina-Brasile. Inutile dire che era un'amichevole. #Messi #brasileargentina - CORNERNEWS24 : #Calcio - Argentina: basta Messi, Brasile battuto In campo 6 'italiani' con un ottimo Lautaro. Dybala in panchina -