Bosnia | ritrovata sul letto del fiume un' antica spada conficcata nella roccia

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 15 novembre 2019) Lavinia Greci L'arma, probabilmente caduta a un cavaliere di re Ivan, è statada alcuni studiosi, che ora la stanno restaurando. Era a 10 metri di profondità e sarà esposta in un museo Il cimelio, tanto insolito quanto antico, è stato scoperto in unco negli ultimi giorni. E, anche se sembra incredibile, si tratta di un'completamente incastrata in una, come nel celebre racconto. Da lì, il soprannome più scontato di Excalibur. Anche se, in questo caso, non è servita la mano di un prescelto (come vorrebbe la leggenda) per tirarla fuori dalla, ma la preparazione di alcuni esperti. Secondo quanto riportato da La Stampa, l'arma risalirebbe a un periodo storico che corre tra la fine del 1200 e la prima metà del 1400 e, secondo le prime informazioni, potrà essere ammirata prossimamente dai visitatori del museo nazionale di Serbia, a ...