Bosnia-Italia | Qualificazioni Euro 2020 | Azzurri a caccia della “nona” e di ulteriori

(Di venerdì 15 novembre 2019) Siamo giunti all’ultima finestra delledi calcio. L’, reduce da un comodo approdo alla fase finale del Campionatopeo itinerante, con otto successi in altrettante uscite, si appresta a disputare gli ultimi due incontri del suo cammino e inizierà nella serata di oggi, venerdì 15 novembre alle ore 20.45 a Zenica, ospite. Una sfida che ha decisamente più significato per i padroni di casa, ancora alladi punti per migliorare il proprio terzo posto. Al momento, infatti, la nazionale guidata da Robert Prosinečki si trova a 10 punti in classifica, e ha bisogno di rimpolpare il proprio bottino per entrare nel lotto delle migliori terze di questee sognare, quindi, il passaggio alla fase finale. L’, invece, ha già mente e cuore a. Il suo ruolino di marcia parla di 24 punti in otto turni con ...

