Bosnia-Italia 0-3 | Highlights e tabellino | 10° successo consecutivo per gli azzurri

Euro 2020 - l’Italia di Mancini vince anche in Bosnia. Decimo successo consecutivo : è record : A segno Acerbi, Insigne e Belotti. Mancini supera Pozzo. All’Europeo da testa di serie e con nuove certezze. Sempre più spazio ai giovani: debuttano Gollini e Castrovilli

Italia vincente anche in Bosnia - contro l'Armenia possibile spazio ad Immobile e Zaniolo : L'Italia ha battuto con autorità in trasferta (3-0) una spenta Bosnia. Troppo volte si è detto che il girone degli azzurri non fosse tra i più difficili, ma le partite vanno vinte sul campo e la nazionale l'ha fatto su tutti i campi. La gara giocata contro Pjanic e compagni è stata autorevole ed il merito è tutto dei ragazzi di Mancini. Questa nazionale piace, gioca con personalità e determinazione ed alla luce del trionfale cammino verso ...

Italia-magia di Mancini - 3-0 in Bosnia e decima di fila : L'Italia di Roberto Mancini e' una piccola magia. Una Nazionale da record si prende tutto in casa della Bosnia di Pjanic e Dzeko. Il 3-0 siglato da Acerbi e Insigne nel primo tempo e Belotti nel secondo vale al ct una fila di primati: en-plein nel girone di qualificazione (9 vittorie su 9 con la possibilita' di chiudere il cerchio lunedi' a Palermo contro l'Armenia), e i successi di fila sono 10 contando l'amichevole sugli Usa. Meglio della ...

Qualificazioni Euro 2020 – Italia da record contro la Bosnia - Mancini soddisfatto : “l’abbiamo subito messa sul binario giusto” : Mancini analizza la vittoria dell’Italia di questa sera contro la Bosnia nel match di Qualificazioni ad Euro 2020: le parole del ct azzurro Serata da record per Roberto Mancini: il ct azzurro, grazie alla decima vittoria consecutiva, ottenuta oggi con l’Italia, che ha piegato per 3-0 la Bosnia nel match di Qualificazioni ad Euro 2020, ha superato il primato di Pozzo: “abbiamo superato un mito, e questo non può che far ...

Euro 2020 - l'Italia inarrestabile : 3-0 in Bosnia. Mancini meglio di Pozzo : 10 vittorie di fila - è record : La Nazionale azzurra non si ferma più e in Bosnia ottiene la sua decima vittoria consecutiva sotto la gestione di Roberto Mancini. Per il ct è record assoluto, scavalcato il leggendario Vittorio Pozzo. Con la qualificazione a Euro 2020 già in tasca, l'Italia a Zenica prosegue nel suo percorso di cre

Juventus – Infortunio Pjanic : problema per il Bosniaco nella sfida contro l’Italia : Pjanic si infortuna durante la sfida tra Bosnia e Italia: tifosi juventini in allarme Paura per la Juventus e tutti i tifosi bianconeri: Pjanic è stato costretto a fermarsi durante la sfida di questa sera tra Bosnia ed Italia alle qualificazioni ad Euro 2020 per un problema muscolare. Il bosniaco dovrà sottoporsi a dei controlli medici per capire l’entità dell’Infortunio, ma nonostante anche l’interessamento di Bonucci, ...

L'Italia di Mancini è nella storia : 3-0 alla Bosnia e decima vittoria di fila : Il tanto atteso record, alla fine, è arrivato. L'Italia di Roberto Mancini ha vinto anche il match contro la Bosnia nella partita giocata stasera, venerdì 15 novembre. Gli azzurri si sono imposti in trasferta per 3-0. Si tratta della decima vittoria di fila per L'Italia: è la striscia di vittorie consecutive più lunga della storia della nostra Nazionale. Battuto il record precedente di Pozzo Fino alla partita con la Bosnia, giocata oggi, il ...

Calcio - qualificazioni Europei 2020 : Bosnia-Italia 0-3. Gli azzurri saranno testa di serie ai sorteggi : L’Italia vince in Bosnia la nona partita consecutiva nel Girone I delle qualificazioni agli Europei di Calcio del 2020 e resta a punteggio pieno, rendendo ufficiale il proprio status di testa di serie ai sorteggi della manifestazione continentale. Finisce 0-3: in gol Acerbi al 21′, Insigne al 37′ e Belotti al 53′. Nel primo tempo l’Italia sfonda dopo 21′: Barella vede Acerbi nel cuore dell’area ...

Prima rete in Nazionale per Acerbi - l’Italia piega la Bosnia : Mancini da record - l’Italia è testa di serie : L’Italia brilla contro la Bosnia: en plein nel girone e testa di serie, Mancini da record E’ un’Italia che piace, quella guidata da Roberto Mancini: con la decima vittoria consecutiva in azzurro, il ct italiano ha raggiunto un record da sogno, superando il Primato di Vittorio Pozzo. Alle qualificazioni ad Euro 2020, l’Italia ha piegato la Bosnia per 0-3 grazie alla Prima rete in azzurro di Acerbi, che ha sbloccato ...

Bosnia-Italia in diretta TV e in streaming : È la penultima partita delle Qualificazioni agli Europei, ininfluente per l'Italia: le informazioni e i link per seguirla stasera dalle 20.45

Bosnia-Italia 0-3 - Mancini da record e azzurri teste di serie : Italia testa di serie al sorteggio e con un ct da record. Gli azzurri vincono 3-0 in Bosnia, mettendo in fila la decima vittoria consecutiva

Bosnia-Italia 0-3 - le pagelle di CalcioWeb : Acerbi come Vieri - Emerson sembra Valentino Rossi : Bosnia-Italia, le pagelle di CalcioWeb – Penultima gara del girone di qualificazione ad Euro 2020. La Bosnia di Dzeko e Pjanic è già fuori e spera solo nel ripescaggio, gli azzurri di Mancini, già qualificati e a punteggio pieno, sono desiderosi di proseguire nel percorso contraddistinto da sole vittorie. La gara è appena terminata, l’Italia vince per 0-3 grazie alle reti di Acerbi, Insigne e Belotti: queste le pagelle della ...