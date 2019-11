Borsellino quater | confermate le condanne per i boss e i “falsi” pentiti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 novembre 2019) La Corte d’assise d’appello di Caltanissetta, confermando la sentenza di primo grado, ha condannato all’ergastolo iSalvo Madonia e Vittorio Tutino, imputati della strage in cui persero la vita il giudice Paoloe i cinque uomini della scorta. Condannati a dieci anni i “falsi” Francesco Andriotta e Calogero Pulci, accusati di calunnia. I giudici hanno dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato a Vincenzo Scarantino pure lui imputato di calunnia. La corte d’assise d’Appello era entrata in camera di consiglio in mattinata. Presenti in aula anche alcuni degli imputati. Il procuratore generale Lia Sava alla fine della requisitoria ha chiesto la conferma delledi primo grado per i cinque imputati: iVittorio Tutino e Salvo Madonia e i falsiFrancesco Andriotta, Calogero Pulci e Vincenzo Scarantino. L’ennesimo ...

