Borse positive | si spera su accordo Usa-Cina Atteso giudizio Dbrs sull' Italia

Spread Btp-Bund in ribasso - Borse positive in Asia sulla fiducia Usa-Cina : La Borsa di Tokyo ha segnato un rialzo in chiusura, dopo due pesanti sedute negative. Sul mercato dei titoli di Stato intanto lo Spread Btp-Bund si è attestato nei primi scambi a quota 171,60 punti base

Borse positive tra incognita Brexit e progressi Usa-Cina. Giù Atlantia : I «sostanziali progressi» evidenziati dal vicepremier cinese nel negoziato Usa-Cina favoriscono il rialzo dei listini azionari mentre l'attenzione è tutta puntata su Londra e sulle mosse del premier inglese per arrivare a un nuovo voto del Parlamento sull'accordo per l'uscita dall'Ue. In calo le esportazioni giapponesi a settembre: lo yen in discesa