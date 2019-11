BookCity Milano 2019 | Sara Carnovali | “Le donne disabili discriminate due volte Nel mio

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 novembre 2019) Ci sarà anche Ledha, la Lega per i diritti delle persone contà, alla prossima edizione di, in programma dal 14 al 17 novembre nel capoluogo lombardo. Ledha festeggerà i suoi 40 anni con la rassegna “Cambiare vita, cambiare sguardi” che affronta diversi temi, dalla storia dellatà, al rapporto con la fede, le sfide della quotidianità deie le loro famiglie, oltre che i diritti dellee la rappresentazione della salute mentale. Tra i vari eventi in calendario, c’è un dibattito che prende spunto dal libro “Il corpo dellecontà” di, ricercatrice in Diritto Costituzionale specializzata nei diritti umani delle persone contà, anche in prospettiva di genere. Come mai ha deciso di scrivere un libro di questo tipo? Il libro nasce dalla mia tesi di dottorato, conseguito presso ...

