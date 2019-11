Black Friday | è febbre per gli italiani | offerte per regali di Natale

Black Friday in Italia : 5 siti da tenere d’occhio oltre Amazon : Il Black Friday in Italia non è solo su Amazon: sono in molti ad aspettare il 29 novembre per approfittare di offerte e promozioni su moltissime categorie di prodotti. Ecco 5 siti da tenere d'occhio durante il Venerdì Nero di quest'anno: da Mediaworld a Ryanair, passando per Apple e Zalando, tutte le offerte che proprio non potete perdervi.Continua a leggere

Black Friday : come risparmiare di più : Il Black Friday è ormai alle porte: il 29 novembre prenderà il via il “venerdì nero” dello shopping online. L’occasione è perfetta per acquistare i tuoi regali di Natale evitando lo stress dell’ultimo minuto dovuto al traffico e al caos dei negozi fisici, sempre troppo affollati. Puoi evitare tutta questa frenesia ed accaparrarti i migliori sconti approfittando delle tantissime offerte online che saranno proposte da migliaia di brand, con un ...

La Black Marathon dà il via alle iniziative di ePrice dedicate al Black Friday : Su ePrice prende il via la Black Marathon, una promozione che apre le "danze" del Black Friday del sito di e-commerce: ecco come funzionano le offerte, che consentono di accumulare buoni sconto da sfruttare a gennaio. L'articolo La Black Marathon dà il via alle iniziative di ePrice dedicate al Black Friday proviene da TuttoAndroid.

Anche Fortnite si prepara al Black Friday 2019 : sconti e eventi in arrivo? : Molti di voi lo sapranno già, Fortnite e la sua celebre Battaglia Reale sono andati ad aggiornarsi nelle ultime ore, introducendo qualche piccola novità. Merito dell'update 11.11, messo a disposizione dagli sviluppatori di Epic Games ad uso e consumo di tutti i giocatori che affollano i server della produzione su un po' tutte le piattaforme - quindi PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile sia iOS che Android. ...

Rinnovate offerte Unieuro pre Black Friday 2019 il 14 novembre : lista Huawei - Samsung e Xiaomi : Arrivano ulteriori offerte Unieuro disponibili online oggi 14 novembre, in riferimento soprattutto a coloro che stanno pensando di acquistare uno smartphone Huawei, Samsung Galaxy o uno Xiaomi. A differenza di quanto riportato ad inizio settimana, qui non abbiamo una data di scadenza fissa da prendere in esame. Insomma, non si tratta di una campagna flash, ma è altrettanto probabile che le promozioni trapelate stamane possano essere sostituite ...

Corsa all’Huawei P30 Lite : offertissima Black Friday Amazon del 14 novembre : Non saremo nel bel mezzo del Black Friday 2019, ma ci siamo praticamente vicini: il protagonista della storia che vogliamo raccontarvi oggi (siamo quasi obbligati visto il prezzo che abbiamo scovato per voi) è sempre Amazon, in relazione all'amatissimo Huawei P30 Lite, tra gli smartphone medio-gamma più acquistati di questo periodo. Tenetevi forte, perché magari nemmeno ve l'aspettavate una cifra tanto bassa: 239.73 euro per gli utenti Amazon ...

Le offerte del Black Friday dei volantini per la tecnologia : Black Friday (Getty Images) In attesa del Black Friday il prossimo 29 novembre è già cominciata la battaglia dei volantini tra le principali catene di elettronica e altri rivenditori. Anche se buona parte delle offerte passa ormai dall’online, sono in molti ad aver creato i loro volantini promozionali per presentare le migliori offerte. Unieuro Unieuro lancia in promozione dal 12 al 21 novembre prodotti con sconti tra il 40% e il 60% per il suo ...

Black Friday : quest'anno la data dedicata a sconti e offerte sarà il 29 novembre : Ormai è diventato uno degli appuntamenti più importanti dell'anno per quanto riguarda gli appassionati dello shopping. Parliamo ovviamente del Black Friday, che anche in questo 2019 prevede sconti e offerte in tutti i settori merceologici, dall'abbigliamento alla tecnologia. L'attesa per questa data - che quest'anno cade il 29 novembre - è facilmente comprensibile. Se si è fortunati, esiste infatti la concreta possibilità di riuscire a portare a ...

Black Friday Amazon 2019 : date - offerte e guida agli sconti migliori : Il prossimo Black Friday 2019 sarà venerdì 29 novembre. La data cade ogni anno il primo venerdì dopo il giorno del Ringraziamento a partire dal caso di Walmart, una delle catene di negozi più importante negli Stati Uniti, che a partire dal 2012 ha scelto di proporre sconti la sera del giorno del Ringraziamento. Ecco quali sono gli sconti e le offerte migliori con una pratica guida per approfittarne ed evitare brutte sorprese.Continua a leggere

Amazon vi dà un assaggio di Black Friday : 5 euro di sconto per i clienti Prime Student con questo coupon : Amazon vi dà un assaggio di Black Friday: 5 euro di sconto per i soli clienti Prime Student grazie a questo codice coupon. Quale? Ve lo diciamo noi! L'articolo Amazon vi dà un assaggio di Black Friday: 5 euro di sconto per i clienti Prime Student con questo coupon proviene da TuttoAndroid.

Nuovo assaggio del Black Friday Amazon : Music Unlimited a 1 euro : Il Black Friday Amazon è oramai alle porte e in questa prima parte di novembre abbiamo imparato a conoscere una serie di promozioni che culmineranno poi con il venerdì nero nel giorno 29: l'ultima della serie riguarda il servizio Music Unlimited offerto ad un prezzo a dir poco conveniente. In pratica chi aderirà al servizio di streaming illimitato, ecco che potrà beneficiare dell'ascolto di milioni di brani Musicali di ogni genere e tempo al ...

In pieno Black Friday 2019 : ePrice a valanga con le offerte smart TV Samsung : Credete che i veri affari si concludano solo a margine del Black Friday 2019? Senz'altro, ma attenti a non sottovalutare le occasioni che precedono l'evento, anch'esse spesso molto succulente come nel caso dell'iniziativa promozionale di ePrice in collaborazione con Samsung, titolata 'November Days'. La campagna è valida fino a domani 14 novembre: avete ancora poche ore per approfittarne. I prodotti in promozione sono le smart TV del colosso di ...

Black Friday Amazon : torna il Xmas San Babila a Milano : torna anche quest'anno Amazon Xmas San Babila, l'evento esperenziale che celebra il Black Friday e dà il via allo shopping natalizio. L'evento avrà luogo dal 27 novembre al 1 dicembre in corso Venezia 2 a Milano e sarà ricco di appuntamenti. Ecco in cosa consiste e cosa potete fare nei padiglioni adibiti.Continua a leggere

Black Friday - ecco dove trovare sconti su abbigliamento e moda : Black Friday (Getty Images) Con il Black Friday alle porte non è solo il comparto della tecnologia che è in fermento ma anche quello della moda. Sono molti i siti e i negozi del settore dell’abbigliamento che si stanno preparando con promozioni e sconti per il prossimo 29 novembre, e ai consumatori non resta che continuare a navigare in cerca delle occasioni migliori per fare acquisti e magari portarsi avanti con i regali di ...