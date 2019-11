Beverly Hills Cop | in arrivo il quarto film della saga con Eddie Murphy

Altro che Beverly Hills. La reunion più bella è quella del cast di Happy Days : Di nuovo insieme, 45 anni dopo. Il cast di “Happy Days” si è riunito per celebrare Gary Marshall, creatore della storica sit-com e di successi cinematografici come “Pretty Woman”. Ron Howard, Henry Winkler, Don Most, Anson Williams e Marion Ross. Meglio conosciuti come Richie Cunningham, Fonzie, Ralph, Potsie e Marion Cunningham: insieme, quasi mezzo secolo dopo la messa in onda della prima puntata della ...

È stata cancellata la serie tv revival di Beverly Hills 90210 : A volte l’effetto nostalgia non è sufficiente. Lo sanno bene Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green, Tori Spelling e Shannen Doherty, ovvero i protagonisti della serie culto degli anni Novanta Beverly Hills 90210, che quest’estate si erano riuniti per uno speciale reboot del telefilm. I sei episodi del revival BH90210, infatti, sono andati in onda quest’estate sul canale americano ...

Ian Ziering di Beverly Hills 90210 divorzia da Erin Kristine Ludwig : Oggi 55enne, Ian ZiEring, indimenticato Steve Sanders nella serie televisiva Beverly Hills 90210, ha annunciato sui social il divorzio da Erin Kristine Ludwig, sua seconda moglie dal 2010.Io ed Erin ci stiamo separando. A causa dei nostri frenetici impegni di lavoro il nostro legame si è spezzato e non siamo più riusciti a trovare la nostra complicità. Erin è una delle donne più incredibili che abbia mai incontrato e la migliore mamma per le ...

Beverly Hills 90210 - dopo Luke Perry muore anche Brian Turk : dopo la tragica scomparsa di Luke Perry avvenuta il 4 marzo del 2019 i fan di Beverly Hills 90210 piangono un’altra dipartita, quella di Brian Turk, attore morto lo scorso venerdì 13 settembre a soli 49 anni dopo una battaglia contro il cancro al cervello che gli era stato diagnosticato poco più di un anno fa. Turk era apparso per due episodi del teen drama nel 1995 nel ruolo di Tiny: non si tratta dunque di un membro fisso e così famoso ...

