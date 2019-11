Betty Vignotto | 30 anni fa l’ultima gara in Nazionale | storia di una delle pioniere del

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 novembre 2019) Nell’estate del 1970 Gianfranco Bedin ritorna nella sua San Donà e incontra l’amico di sempre Paolo. I due hanno condiviso la gioventù e tantissime ore di pallone su campi improvvisati. Poi Gianfranco è partito per fare le giovanili all’Inter, mentreha giocato nei campionati dilettanti. “Paolo, la tua sorellina è un fenomeno. A 16gioca meglio dei maschi”. “Sì,è fantastica. E per il calcio ha una passione folle”. “Guarda, ho un contatto a Milano con la squadra Gommagomma, che ha appena cambiato presidenza. La formazione è già buona, con lei sarebbe da scudetto”. L’affare si conclude. Elisabetta prende il treno per Milano e all’esordio vince lo scudetto, vestendo subito la maglia della. Gianfranco Bedin, nel curriculum ha già una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale, si scopre a 26un talent scout. Quell’anno Bedin vincerà ...

