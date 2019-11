Beni culturali | primo monitoraggio hi-tech per Palazzo Chigi di Ariccia ai Castelli Romani

I colori della solidarietà illuminano i Beni culturali della Valle d’Aosta : Gli Assessorati del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e beni culturali e della Sanità, Salute e Politiche sociali comunicano che, anche

Beni culturali : «San Siro un'icona - no a demolizione» : San Siro demolizione Beni culturali – Continua il dibattito attorno al progetto di Inter e Milan per il nuovo stadio, che dovrebbe sorgere nell'area di San Siro. Aspettando che il Comune di Milano decida sulla dichiarazione di pubblico interesse sul progetto rossonerazzurro, adesso scende in campo anche la soprintendenza. Una nuova, importante voce che spinge

Ministero Beni culturali - ritornano competenze sul Turismo : cosa cambia e novità per concorsi : novità per il Ministero Beni Culturali: dal 22 Settembre, con l’entrata in vigore del Decreto Legge 21 Settembre 2019 n. 104, riacquisisce le funzioni in materia di Turismo e torna a chiamarsi Mibact (Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo). Fino ad oggi queste funzioni erano state attribuite al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo dal D. L. 86/2018. Vediamo assieme tutte le novità ...

Beni culturali - Montanari : M5S cosa farà? : 20.17 "cosa farà il M5S che scese in piazza contro la riforma Franceschini"?Così lo storico dell'Arte Montanari, capo Comitato tecnico Belle Arti del ministero Cultura nominato dal M5S Bonisoli. Il M5S "mi ha deluso,ha abdicato contro quella battaglia",aggiunge. "Il governo Conte II manterrà il decreto Conte I?" (riorganizzazione ministero Cultura). "Franceschini è una volpe democristiana che sostiene la causa ambientalista a parole. ...

Sicilia : è morta Mariarita Sgarlata - ex assessore ai Beni culturali : Palermo, 28 set. (AdnKronos) - E' morta all'età di 57 anni, all’ospedale San Raffaele di Milan, dopo aver combattuto contro un male che non le ha lasciato scampo, Mariarita Sgarlata, ex assessore ai Beni culturali della giunta Crocetta, docente universitaria e consigliere delegato dell'Istituto nazi

Roma - il 26 settembre conferenza sui Beni culturali immateriali con Alessandro Portelli : Cosa è il “patrimonio culturale”? Esso comprende solo ai beni materiali, ai monumenti e alle testimonianze scritte, oppure dobbiamo includere anche la memoria, i beni intangibili e le fonti orali? Sono alcuni dei temi che verranno trattati da Alessandro Portelli, scrittore, critico letterario e già ordinario di letteratura angloamericana all’università la Sapienza di Roma, nel corso della conferenza dal titolo “Voce, memoria e beni culturali ...

Assunzioni Ministero Beni culturali - scadenza 23 settembre : ultimo giorno per candidarsi : Coloro che hanno intenzione di candidarsi al concorso bandito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali hanno a disposizione le ultime ore di tempo per inviare le proprie domande di partecipazione. Secondo quanto disposto dal bando, infatti, il termine per la scadenza delle domande di partecipazione è fissato per domani, 23 settembre 2019.