Basket | Preolimpico 2020 | i quattro tornei maschili si disputeranno in Serbia | Canada

Basket : a guidare la Grecia al preolimpico ci sarà Rick Pitino : Gran colpo per la Grecia di Basket al maschile in chiave Tokyo 2020. In vista del torneo preolimpico che assegnerà i pass per la manifestazione a Cinque Cerchi, gli ellenici hanno annunciato come commissario tecnico Rick Pitino, 67enne hall of famer bicampione Ncaa con Louisville e Kentucky. A confermarlo, come riporta la Gazzetta dello Sport, è lo statunitense al termine dell’incontro con il presidente della federazione greca, George ...

Basket - Davide Moretti : “Voglio riportare Texas Tech alle Final Four. Il preolimpico? Spero di avere un’occasione” : Comincia stanotte in America la stagione 2019-2020 del College Basket. L’NCAA apre i battenti con le prime sfide di una stagione regolare che designerà le 68 partecipanti al torneo Finale in programma tra marzo e aprile del 2020. L’Italia è rappresentata da Davide Moretti, già protagonista l’anno scorso nella cavalcata dei suoi Texas Tech Red Raiders fino alla Finalissima persa per 77-85 contro i Virginia Cavaliers. Il play-maker ex ...