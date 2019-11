Basket femminile | Martina Crippa si è rotta il legamento crociato anteriore | tegola

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 : sconfitta all’esordio per l’Italia - la Repubblica Ceca si impone per 52-62 : Esordio negativo per la Nazionale italiana di Basket femminile nelle Qualificazioni agli Europei 2021. Al “PalaPirastu” di Cagliari, che ritorna a ospitare un match delle azzurre dopo 8 anni, la Repubblica Ceca si impone con il punteggio di 52-62, ottenendo un successo molto importante nell’economia del Girone D. La formazione di Andrea Capobianco paga soprattutto le basse percentuali al tiro e la maggiore fisicità della squadra ...

LIVE Italia-Repubblica Ceca Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : 52-62 - le azzurre cominciano con una sconfitta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Comincia con una sconfitta il cammino delle azzurre. L’Italia ora sarà obbligata a vincerle tutte per conquistare la qualificazione agli Europei. Non bastano i 16 punti di Cecilia Zandalasini e i 13 di Francesca Dotto. Brutta partita di Francesca Dotto, che firma 4 punti con 2/9 al tiro. Grave infortunio per Martina Crippa. FINISCE QUI! La Repubblica Ceca si impone 62-52 al termine di ...

LIVE Italia-Repubblica Ceca Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : ceche in vantaggio a metà ultimo quarto (43-51) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 43-51 Due liberi della solita Reisingerova. 43-49 Ancora una scatenata Reisingerova. 43-47 Layup di Bestagno. 41-46 Reisingerova apre l’ultimo quarto con l’appoggio al vetro. FINISCE IL TERZO quarto! Azzurre sotto di tre punti prima dell’ultimo quarto. 41-44 Reisingerova trova il +3 per la Rep.Ceca Palla persa da Romeo. 29 secondi alla fine. 41-42 Elhotova trova il ...

LIVE Italia-Repubblica Ceca Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : ceche in vantaggio a fine terzo quarto (41-44) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL terzo quarto! Azzurre sotto di tre punti prima dell’ultimo quarto. 41-44 Reisingerova trova il +3 per la Rep.Ceca Palla persa da Romeo. 29 secondi alla fine. 41-42 Elhotova trova il sorpasso. 41-40 Brezinova in rovesciata con il -1. 41-38 Penetrazione vincente di Dotto. 39-38 Dentro anche il libero supplementare della Ceca. 39-37 Brezinova segna con il fallo di Keys. 39-35 ...

Danimarca-Italia Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 : programma - orari e tv : Dopo l’impegno di stasera, le Qualificazioni agli Europei femminili 2021 dell’Italia si sposteranno in Danimarca, e per la precisione a Gentofte. Si tratta di una partita con una chiara favorita, e cioè la Nazionale di Andrea Capobianco, anche in considerazione della certo non rilevante tradizione cestistica danese: il Paese, infatti, da 45 anni non si qualifica per gli Europei, cui ha partecipato soltanto tre volte. Il roster è ...

LIVE Italia-Repubblica Ceca Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : vantaggio ceco all’intervallo (29-33) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL SECONDO QUARTO! Repubblica Ceca avanti di quattro punti. Non basta finora una Cecilia Zandalasini da 12 punti. Da segnalare l’infortunio di Martina Crippa. 29-33 Vaughn viene trovata sotto canestro e firma il +4. 29-31 Vorackova chiude il contropiede. 29-29 Step back di Zandalasini. Timeout nella partita. Un minuto e mezzo alla fine. 27-29 Hejdova firma il break di 4-0 per la ...

LIVE Italia-Repubblica Ceca Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : parità a metà secondo quarto (23-23) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 27-25 Jumper di Sabrina Cinili. APPRENSIONE IN CASA ITALIA! Bruttissima rotazione del ginocchio per Martina Crippa che viene portata via dallo staff medico. Davvero sfortunata l’azzurra. 25-25 Pochobradská appoggia il pari al vetro. 25-23 Fantastica penetrazione di Zandalasini. 23-23 Hejdova mette la tripla del pareggio. 23-20 Penetrazione vincente di Zandalasini. 21-20 Subito la pronta ...

LIVE Italia-Repubblica Ceca Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : azzurre in vantaggio a fine primo quarto (19-16) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-20 Subito la pronta risposta di Nicole Romeo. 19-20 Reisingerova firma il sorpasso per le ceche. 19-18 Piazzato di Vorackova. FINISCE IL primo quarto! Buon inizio delle azzurre, soprattutto con Bestagno che è già a quota otto punti. 19-16 Due liberi di Romeo. Ultimo minuto. 17-16 Brezinova firma il -2. 17-14 Layup di Bartakova. 17-12 Piazzato di Bestagno. Ottimo impatto della lunga ...

LIVE Italia-Repubblica Ceca Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : azzurre in vantaggio 11-6 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-8 BESTAGNOOOOO! TRIPLA DELL’ITALIA! 10-6 Tripla di Elhotova 10-3 Fantastico jumper di Zandalasini e Italia che scappa sul +7 6-3 Tripla di Hejdova. 6-0 Bestagno firma il 6-0 4-0 Penetrazione vincente di Zandalasini. 2-0 Piazzato di Dotto che apre il match. Primo possesso per la Rep.Ceca. COMINCIA LA PARTITA! 20.26: Ora Fratelli d’Italia! 20.25: E’ il momento degli inni ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 : le dodici azzurre che sfideranno stasera la Repubblica Ceca : Inizia il cammino della Nazionale femminile di Basket nelle Qualificazioni agli Europei del 2021. stasera al PalaPirastu di Cagliari le azzurre sfidano la Repubblica Ceca alle ore 20.30, con diretta su SkySport Collection (canale 205). Il ct azzurro Andrea Capobianco ha scelto le 12 azzurre che andranno a giocarsi la partita: rimangono a fare il tifo da bordo campo Samantha Ostarello, Debora Carangelo, Elison ...

