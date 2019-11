Basket | 9a giornata Serie A 2019-2020 | Virtus Bologna a Trieste | c’è Fortitudo-Olimpia

Calendario Serie A Basket - 9a giornata : date - programma - orari - tv e streaming : Nona giornata della Serie A di basket che si apre sabato sera con l’anticipo tra il Banco di Sardegna Sassari e la Grissin Bon Reggio Emilia. Nelle sfide della domenica sicuramente spicca la grande classifica del basket italiano tra Fortitudo Bologna ed Olimpia Milano. La capolista Virtus Bologna è ospite della Pallacanestro Trieste, mentre match molto interessante quello tra Openjobmetis Varese e Reyer Venezia. Il posticipo ...

Calendario Serie A Basket - 9a giornata : date - programma - orari - tv e streaming : Nona giornata della Serie A di basket che si apre sabato sera con l’anticipo tra il Banco di Sardegna Sassari e la Grissin Bon Reggio Emilia. Nelle sfide della domenica sicuramente spicca la grande classifica del basket italiano tra Fortitudo Bologna ed Olimpia Milano. La capolista Virtus Bologna è ospite della Pallacanestro Trieste, mentre match molto interessante quello tra Openjobmetis Varese e Reyer Venezia. Il posticipo domenicale ...

Basket - Eurolega 2019-2020 - 8a giornata : impresa Alba Berlino in casa del Panathinaikos - il Real Madrid batte il Barcellona : Serata di sorprese, di grandi classici e di vittorie roboanti, quella che l’Eurolega ha visto in campo oggi nella prima parte dell’ottava giornata. Andiamo a vedere quanto accaduto anche oltre l’incontro tra Khimki e Milano. Dopo questa sera, al comando ci sono cinque squadre (e potrebbe non essere finita qui): Barcellona, Khimki, Milano, Maccabi Tel Aviv e Anadolu Efes. LA CRONACA DI KHIMKI MOSCA-OLIMPIA MILANO ANADOLU EFES ...

Basket - Eurolega 2019-2020 - 8a giornata : impresa Alba Berlino in casa del Panathinaikos - il Real Madrid batte il Barcellona : Serata di sorprese, di grandi classici e di vittorie roboanti, quella che l’Eurolega ha visto in campo oggi nella prima parte dell’ottava giornata. Andiamo a vedere quanto accaduto anche oltre l’incontro tra Khimki e Milano. Dopo questa sera, al comando ci sono cinque squadre (e potrebbe non essere finita qui): Barcellona, Khimki, Milano, Maccabi Tel Aviv e Anadolu Efes. LA CRONACA DI KHIMKI MOSCA-OLIMPIA MILANO ANADOLU EFES ...

Basket - Champions League 2019-2020 - 5a giornata : la Dinamo Sassari travolge Strasburgo comandando fin dall’inizio : Vittoria roboante per la Dinamo Sassari, che disintegra senza tanti problemi i francesi del SIG Strasburgo al PalaSerradimigni nel quinto turno di Champions League. Il punteggio finale è di 90-67, e la classifica ora sorride, a causa dell’aggancio al Turk Telekom Ankara (rimasto da solo per 24 ore) in testa con 4 vittorie nel girone A. Cinque gli uomini in doppia cifra per gli uomini di Gianmarco Pozzecco: Curtis Jerrells (14), ...

Basket - Champions League 2019-2020 - 5a giornata : la Dinamo Sassari travolge Strasburgo comandando fin dall’inizio : Vittoria roboante per la Dinamo Sassari, che disintegra senza tanti problemi i francesi del SIG Strasburgo al PalaSerradimigni nel quinto turno di Champions League. Il punteggio finale è di 90-67, e la classifica ora sorride, a causa dell’aggancio al Turk Telekom Ankara (rimasto da solo per 24 ore) in testa con 4 vittorie nel girone A. Cinque gli uomini in doppia cifra per gli uomini di Gianmarco Pozzecco: Curtis Jerrells (14), Michele ...

Basket - EuroCup 2019-2020 - 7a giornata : il Buducnost espugna Trento - fatale ai bianconeri un terzo quarto a luci spente : Sconfitta rumorosa e che fa anche parecchio male per la Dolomiti Energia Trento nella settima giornata della prima fase di EuroCup 2019-2020. La formazione allenata da Nicola Brienza, infatti, regala i primi due punti dell’intera manifestazione al Buducnost, che veniva da sei sconfitte in altrettanti incontri, con il punteggio di 69-76 e con un terzo periodo da film horror in termini realizzativi. Per gli ospiti 18 punti di Hassan Martin, ...

Basket - EuroCup 2019-2020 - 7a giornata : il Buducnost espugna Trento - fatale ai bianconeri un terzo quarto a luci spente : Sconfitta rumorosa e che fa anche parecchio male per la Dolomiti Energia Trento nella settima giornata della prima fase di EuroCup 2019-2020. La formazione allenata da Nicola Brienza, infatti, regala i primi due punti dell’intera manifestazione al Buducnost, che veniva da sei sconfitte in altrettanti incontri, con il punteggio di 69-76 e con un terzo periodo da film horror in termini realizzativi. Per gli ospiti 18 punti di Hassan Martin, ...

Basket - EuroCup 2019-2020 - 7a giornata : la Virtus Bologna a caccia della qualificazione matematica. Venezia e Brescia - impegni difficili : Continua l’EuroCup, e lo fa con la settima giornata della prima fase che vede in campo tre formazioni italiane: Virtus Bologna, Reyer Venezia e Leonessa Brescia. Tutti i confronti hanno dei significati pesanti in relazione alla classifica dei loro gironi: andiamo a scoprirli più da vicino. MACCABI RISHON LEZION-SEGAFREDO Virtus Bologna (Mercoledì 13 novembre, ore 18:30)La Virtus Bologna, con una vittoria, può qualificarsi per le Top ...

Basket - EuroCup 2019-2020 - 7a giornata : la Virtus Bologna a caccia della qualificazione matematica. Venezia e Brescia - impegni difficili : Continua l’EuroCup, e lo fa con la settima giornata della prima fase che vede in campo tre formazioni italiane: Virtus Bologna, Reyer Venezia e Leonessa Brescia. Tutti i confronti hanno dei significati pesanti in relazione alla classifica dei loro gironi: andiamo a scoprirli più da vicino. MACCABI RISHON LEZION-SEGAFREDO Virtus Bologna (Mercoledì 13 novembre, ore 18:30) La Virtus Bologna, con una vittoria, può qualificarsi per le Top 16 ...

Basket - Serie A 2019-2020 : Milano travolge Pistoia nel posticipo dell’ottava giornata : Nel posticipo dell’ottava giornata di Serie A 2019-2020 l’A|X Armani Exchange Milano ha demolito al Mediolanum Forum la OriOra Pistoia col punteggio di 83-63. Dopo un buon inizio dei toscani i padroni di casa guidati da Ettore Messina infilano un parziale di 17-0 che li fanno salire sul 19-5 nel primo quarto, ma poi subiscono un controparziale di 7-2 che fa terminare il periodo sul 21-12. Nel secondo quarto Pistoia arriva anche a -5 ...

Basket - Serie A 2019-2020 : Milano travolge Pistoia nel posticipo dell’ottava giornata : Nel posticipo dell’ottava giornata di Serie A 2019-2020 l’A|X Armani Exchange Milano ha demolito al Mediolanum Forum la OriOra Pistoia col punteggio di 83-63. Dopo un buon inizio dei toscani i padroni di casa guidati da Ettore Messina infilano un parziale di 17-0 che li fanno salire sul 19-5 nel primo quarto, ma poi subiscono un controparziale di 7-2 che fa terminare il periodo sul 21-12. Nel secondo quarto Pistoia arriva anche a -5 e ha anche ...

Basket femminile - le migliori italiane della sesta giornata di Serie A1. Spiccano Bocchetti e Milazzo : Azzurre grandi protagoniste nella sesta giornata di Serie A1 di Basket femminile. Nell’anticipo tra Vigarano e Palermo è Sara Bocchetti, bocca da fuoco della squadra di casa, a spiccare, con 27 punti e 14/15 ai liberi. Per le ferraresi, inoltre, ci sono anche 17 punti di Miccoli, mentre le siciliane ne trovano 16 di Verona e 13 di Miccio. Nella sfida tra Broni e Torino è Irene Milazzo, giocatrice del sodalizio piemontese, a salire in ...

Basket femminile - le migliori italiane della 6a giornata di Serie A. Spiccano Bocchetti e Milazzo : Azzurre grandi protagoniste nella 6a giornata di Serie A di Basket femminile. Nell’anticipo tra Vigarano e Palermo è Sara Bocchetti, bocca da fuoco della squadra di casa, a spiccare con 27 punti e 14/15 ai liberi. Per le ferraresi, inoltre, ci sono anche 17 punti di Miccoli, mentre le siciliane ne trovano 16 di Verona e 13 di Miccio. Nella sfida tra Broni e Torino è Irene Milazzo, giocatrice del sodalizio piemontese, a salire in cattedra ...