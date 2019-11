Bambina di 15 mesi vive con la nonna che muore all’improvviso | la bambina rimane sola per

Fonte : baritalianews

(Di venerdì 15 novembre 2019) Unadi 15va con ladopo che la mamma era stata arrestata per scontare una pena. Lasi era sempre presa cura e anche molto bene della sua nipotina e ogni settimana andava in carcere a trovare la figlia. Il giorno previsto per l’appuntamento in carcere la donna non si è presentata e la figlia si è insospettita perché era la prima volta che accadeva. Allora la ragazza ha chiesto al fidanzato di andare a casa della mamma per capire se c’era qualcosa che non andava. Quando il ragazzo è arrivato ha visto che la porta era chiusa da dentro ma non rispondeva nessuno fino a che non ha sentito lapiangere. A quel punto ha sfondato la porta e si è trovato di fronte ad una scena terribile: la, debolissima, immersa nella pipì e la mamma della sua fidanzata riversa per terra senza vita. Ha chiamato immediatamente i soccorsi che si ...

annachiara234 : Eva dovrebbe farsi un esamino di coscienza e ridare la bambina a Vincenzo che per mesi l’ha cresciuta da solo. #UnPassoDalCielo5 - Moime22 : Se lui non è un buon padre......... . Ma smettiamola!??????? L'affido esclusivo ad una 'madre' che se n'è strafottuta… - iroquois1900 : RT @AnnaLeonardi1: Visto che me lo state chiedendo tutti, voglio confermarvelo: io e mio marito Andrea siamo in attesa del nostro secondo f… -