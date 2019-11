Baglio-Zannola | mozione per modalità rimborso nidi convenzionati

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 15 novembre 2019) Roma – “Ianticipano alle famiglie le agevolazioni economiche delle rette scolastiche. I contributi della Buona scuola erogati dalla Regione Lazio sono infatti serviti per diminuire di 30 euro le quote spettanti alle famiglie, ma il Comune non ha ancora trovato una modalita’ dicredito per gli asili in convenzione che stanno di fatto anticipando le quote al Comune. Isono una risorsa per la nostra citta’, abbiamo quindi predisposto unaper chiedere alla sindaca e alla Giunta di individuare al piu’ presto una modalita’ per riconoscere quanto dovuto”. Cosi’ in una nota i consiglieri del pd capitolino Valeriae Giovanni. L'articoloperproviene da RomaDailyNews.

Agenparl : Nidi in #Convenzione. Baglio – Zannola (PD): “#Comune non paga nidi. Mozione su modalità pagamento” -… -