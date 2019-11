AV Roma-Napoli | ritardi e cancellazioni causa guasto

Maltempo - Av Roma-Napoli : rallentamenti per un guasto tecnico : Dalle 15.35 la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata sulla linea AV Roma – Napoli, per un guasto agli impianti di circolazione dei treni fra Ceccano e San Giovanni, probabilmente legato al Maltempo che sta interessando la zona. Le cause sono attualmente in corso di accertamento. I treni alta velocità viaggiano sulle linee convenzionali via Formia e via Cassino con ritardi fino a 70 minuti. Quattro treni direttamente coinvolti ...

Hysaj - l’ag. annuncia : “La Roma lo vuole - ma se rimane il Napoli lo manderà a zero! Sull’ipotesi scambio con Florenzi…” : L’agente di Hysaj parla del futuro del suo assistito Mario Giuffredi, agente del terzino albanese del Napoli Elseid Hysaj, è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, per parlare del futuro del suo assistito. Ecco quanto ha dichiarato: “Hysaj prigioniero? Qualsiasi cosa succeda, arriveranno risultati importanti. Se andremo via, faremo quello che dovevamo ...

Napoli come Roma (quasi) : nella capitale 8mila alberi a rischio caduta : Gli alberi costituiscono un problema non solo a Napoli, ma anche a Roma. A Napoli impongono al Comune di chiudere le scuole appena il vento è troppo forte, poiché costituiscono un problema di sicurezza. Oggi scopriamo, dal Messaggero, che gli alberi sono un bel grattacapo anche per l’amministrazione Romana. Quelli a rischio caduta, nella capitale, sarebbero addirittura 8mila. Il quotidiano – che però è decisamente contrario alla ...

Scambiereste Hysaj con Florenzi? Napoli e Roma sono al lavoro : La trattativa è ormai ufficiale. Florenzi, il capitano, l’ex capitano, sembra ogni giorno più lontano da Roma. Una situazione simile a quella di Insigne di un mese fa. Non che oggi il rapporto di Lorenzo con l’ambiente sia migliorato, ma con Ancelotti sì. Invece il rapporto tra Fonseca e Florenzi non registra alcuna variazione in positivo. Anzi. La rottura, per dirla in termini trottistici, è prolungata. L’edizione Romana del ...

Rifiuti - il paradosso di Napoli e Roma : meglio vivere in città che nelle periferie con gli spazi verdi : I dati che ormai, nonostante tutto, cominciano ad essere prodotti e resi pubblici dai registri tumori, mostrano nelle città metropolitane di Napoli e Roma un “paradosso” epidemiologico che nessuno vuole vedere: ci si ammala e si muore di più dove ci sono più spazi verdi, aree demaniali o spazi privati ma abbandonati, che possono essere “rimpinzati” di monnezza varia e spesso tossica, da abbandonare perché prodotta in regime di evasione fiscale. ...

Roma Termini - caos treni sulla linea per Napoli : i ritardi sfiorano i 200 minuti. Bloccati centinaia di passeggeri : caos treni alla stazione di Roma Termini. A causa delle verifiche sulle linee ferroviarie conseguenti alla forte scossa di terremoto che ha fatto tremare l?Italia centrale, tutti i convogli per...

