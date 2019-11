Fonte : liberoquotidiano

(Di venerdì 15 novembre 2019) Pd e Cinque Stelle le tentano tutte pur di rimanere incollati alla poltrona. Parola diche sul Giornale rivela ilcon cui la maggioranza giallo-rossa pensa di far fuori Matteo Salvini. La mossa - ben ragionata durante il vertice dell'altra sera al confronto sulla legge eletto

Olly93723719 : Augusto Minzolini svela il piano di Pd e M5s: 'Così vogliono liberare il Paese dall'ipoteca di Matteo Salvini' - Li… - GHERARDIMAURO1 : RT @Libero_official: 'Al via il piano per far fuori Salvini', Minzolini e la verità su Pd e 5 Stelle - Libero_official : 'Al via il piano per far fuori Salvini', Minzolini e la verità su Pd e 5 Stelle -