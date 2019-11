Audi - Markus Duesmann è il nuovo amministratore delegato

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 15 novembre 2019)avvicendamento al vertice dell. Il consiglio di sorveglianza del gruppo Volkswagen ha affidato l'incarico didella Casa di Ingolstadt a.Schot lascia Ingolstadt., che assumerà l'incarico ufficiale di presidente del consiglio di gestione della Casa dei Quattro anelli l'1 aprile prossimo, sostituirà Bram Schot, che nel mese di giugno dell'anno scorso aveva a sua volta assunto ad interim il timone dell'a causa della prolungata assenza di Rupert Stadler per il provvedimento di custodia cautelare emesso dalle autorità giudiziarie nel quadro delle indagini sul Dieselgate. Schot, confermato nella carica di ad lo scorso dicembre, ha deciso di lasciare l'di comune accordo con i vertici aziendali della controllante Volkswagen. Una carriera tra Stoccarda e Monaco. Il 50enne, laureato in ingegneria meccanica presso ...

