Audi - Il giro a Vairano della TT 45 TFSI quattro S tronic

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 15 novembre 2019) La più piccola delle coupé di Ingolstadt è anche la più longeva. L'TT, infatti, è sul mercato da oltre vent'anni e nelle sue tre generazioni ha raccolto il consenso di moltissimi appassionati in tutta Europa. Parte del merito va dato al suo design, ma sicuramente anche le doti dinamiche hanno contribuito al suo successo. Composta anche al limite. Sulla pista dila versione aggiornataTT ha ribadito le sue capacità, mostrandosi composta anche al limite e molto agile nel misto stretto. Il suo comportamento rassicurante si abbina a un'eleta puntuale ma non eccessivamente invasiva, anche per merito di un assetto rigido che la mantiene composta in curva e di una frenata potente e modulabile. Il 2.0 turbo è molto progressivo e allunga bene, ma in alcuni tratti si desidererebbe una potenza maggiore. Che tempo sarà riuscita a staccare? Per scoprirlo non vi resta che ...

Antonio05708777 : RT @quattroruote: Come se l'è cavata l'#Audi #TT 45 TFSI quattro S tronic sul giro pista di Vairano? Non perdetevi il video --> https://t.c… - quattroruote : Come se l'è cavata l'#Audi #TT 45 TFSI quattro S tronic sul giro pista di Vairano? Non perdetevi il video -->… - PupiaTv : Casal di Principe, in giro su un'Audi A1 con 200 grammi di hashish: arrestati - -