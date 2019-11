Attesa per il nuovo picco di marea a Venezia | piazza San Marco già invasa dall' acqua

Piazza San Marco è invasa dall'acqua - Attesa per un nuovo picco : In attesa di un nuovo picco di alta marea che, secondo le previsioni del centro mare di Venezia, alle 11,20 dovrebbe toccare i 150 centimetri, Piazza San Marco appare già completamente invasa dall'acqua. Forte il vento che soffia sulla laguna e che complica la situazione spingendo dentro la città l'acqua del mare.

Zara pensa agli uomini - l’idea : sale d’Attesa con birra gratis per chi aspetta lo shopping delle fidanzate : Buone notizie per gli uomini costretti ad accompagnare le proprie fidanzate a fare shopping: la catena spagnola Zara, celebre in tutto il mondo per il proprio abbigliamento a basso prezzo, ha avuto un’idea geniale per stare vicino a chi, magari controvoglia, deve aspettare che la propria compagna o moglie decida cosa comprare. l’idea è quella di creare una sala d’attesa con i divanetti dove gli uomini (o le donne, nel caso siano gli ...

Cucchi - prescrizione per quattro medici - uno assolto. Attesa la sentenza sui carabinieri : Per i sanitari la prescrizione è scontata, mentre i militari Raffaele D’Alessandro e Alessio Di Bernardo sono accusati di omicidio preterintenzionale. La sorella Ilaria: «Arriviamo a questo appuntamento esausti, ma non smettiamo di chiedere giustizia»

Processo Cucchi - prescrizione per i medici del Pertini. Attesa per la sentenza dei carabinieri : prescrizione e una assoluzione per i medici dell'ospedale Sandro Pertini di Roma imputati nel Processo ter per la morte di Stefano Cucchi. La decisione è stata presa dei giudici della Corte d'Assise d’Appello di Roma al termine di un iter processuale difficile e travagliato. Attesa a breve anche la sentenza del Processo in cui sono imputati cinque carabinieri e che verrà resa nota nell'aula bunker del carcere di Rebibbia.Continua a leggere

Jorge Lorenzo pronto a lasciare la MotoGp : Attesa per l’annuncio in conferenza stampa a Valencia : Jorge Lorenzo, 5 volte campione del mondo, è a un passo dall’addio alla MotoGp. Il pilota ha convocato una conferenza stampa straordinaria in cui, a quanto riporta la stampa spagnola, annuncerà la volontà di ritirarsi. L’appuntamento è fissato per le 15.00 del pomeriggio al Ricardo Tormo di Valencia dove domenica si correrà l’ultima gara del Motomondiale. “Valencia è un circuito abbastanza diverso da quelli su cui abbiamo corso”, ha ...

Stefano Cucchi - Attesa per la sentenza per i cinque carabinieri imputati. La sorella : “Spero possa avere giustizia e riposare in pace” : “Sono momenti di estrema tensione perché sono passati 10 anni. Ormai mi sembra tutto chiaro ed è evidente che Stefano sia morto per le conseguenze di un pestaggio. Spero che possa avere giustizia e possa riposare in pace”. Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, è in attesa della sentenza del processo che vede imputati cinque carabinieri, a vario titolo, per la morte del giovane arrestato per droga e deceduto all’ospedale Pertini ...

Imola - va in pronto soccorso perché si sente male ma muore durante l'Attesa : Lavinia Greci È accaduto a una 57enne, deceduta a causa di un arresto cardiaco dopo aver aspettato di essere visitata per circa 100 minuti. La famiglia, che già denunciato la vicenda ai carabinieri, chiede che si faccia chiarezza sul caso È andata in pronto soccorso la mattina del primo novembre, perché accusava dolori e malessere. Ci si è recata da sola, con la sua macchina: una volta lì ha parcheggiato la sua auto e ha chiesto ...

Venezia “allagata per il 70% della superficie” : Attesa in laguna acqua alta eccezionale di 155 cm : Nelle prossime ore Venezia potrebbe essere allagata per oltre il 70 per cento della sua superficie e registrare una marea di 155 centimetri sul medio mare. Uno dei livelli più alti, in assoluto, degli ultimi cinquant’anni. È da sei giorni che al Centro Maree si stanno preparando all’arrivo di un’acqua alta eccezionale. Adesso il momento è arrivato. Alle 14.30 dell’11 novembre, il bollettino delle previsioni indica una ...

Sci alpino - l’Italia verso Levi : Attesa per Alex Vinatzer e Lara Della Mea - il nuovo che avanza in slalom : Mancano poco meno di due settimane agli slalom femminile e maschile di Coppa del Mondo di Levi, che quest’anno sono spostate in avanti di una settimana rispetto ai giganti di apertura di Soelden e che sono in calendario sabato 23 e domenica 24 novembre, quasi un mese dopo le gare sul Rettenbach. Sulla pista Black finlandese sono due gli italiani più attesi, entrambi classe 1999 e chiamati a confermare, se non a migliorare, l’ottima scorsa ...

Palermo - Attesa per deposizione Berlusconi al processo Trattativa : A citare il leader di Forza Italia è stata la difesa di Marcello Dell'Utri, imputato per minaccia a corpo politico dello Stato

BORSE & MERCATI/ L'Attesa degli operatori per un ribasso : I MERCATI finanziari internazionali incorporano valori che non giustificano i livelli di prezzo e/o rendimento finora raggiunti

Ex Ilva tra l’Attesa del tribunale di Milano e la trattativa di Conte. Gli scenari per la gestione della fabbrica e quelli per i lavoratori : Secondo il premier Giuseppe Conte, una battaglia legale sul caso ex Ilva vedrebbe tutte le parti perdenti e, allo stesso tempo, “sarebbe la causa del secolo: non possiamo consentire che dall’Italia si venga e si vada via” ha detto. Ma allo stesso tempo ha promesso che, nel caso in cui ArcelorMittal decida di andarsene, “ci sarà una battaglia legale sanguinosissima, saremo durissimi”. Vero è, inoltre, che la multinazionale ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 in DIRETTA : terzo posto per il quartetto femminile - Attesa per la finale dell’inseguimento maschile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.38 terzo postoOOO! L’Italia chiude in 4’19”469, davanti alle francesi che fermano il cronometro a 4’19”868. 20.37 Italia avanti di 3 decimi all’ultima tornata. 20.35 Al secondo chilometro ancora avanti le azzurre. 20.34 Il primo chilometro sorride all’Italia, avanti di due decimi. 20.33 In pista Silvia Valsecchi, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini e ...