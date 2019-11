Atletica | Mondiali paralimpici 2019 | Luca Campetto sesto sui 400 metri | l’Italia chiude

Atletica paralimpica - Mondiali Dubai 2019 : fantastico bronzo di Oxana Corso nei 200 metri. La terzultima giornata si chiude con otto record del mondo : Oggi (14 Novembre) è andata in scena la terzultima giornata dei Mondiali di Atletica paralimpica a Dubai . Per l’Italia è arrivata l’ennesima medaglia, si tratta del bronzo ottenuto da Oxana Corso nei 200 metri categoria T35. L’azzurra ha lottato duramente per arrivare al podio ottenuto con il suo personale 33.25 ad un solo centesimo l’olandese Nienke Timmer che ha chiuso in quarta piazza. La gara è stata vinta dalla ...

Atletica – Mondiali di corsa in Montagna : 24 azzurri in Argentina per la rassegna iridata : Atletica: 24 azzurri in Argentina per i Mondiali di corsa in Montagna Conto alla rovescia per i Campionati Mondiali di corsa in Montagna in Argentina, a Villa La Angostura, con 24 azzurri in gara e un doppio appuntamento: venerdì 15 novembre nella versione classica, che stavolta prevede il format di salita e discesa, mentre sabato 16 novembre in Patagonia sarà il turno delle lunghe distanze. Un’edizione storica della rassegna iridata, ...