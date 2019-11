Assunzioni Agenzia delle Entrate | annunciati 2600 posti per diplomati e laureati

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 15 novembre 2019) Sono migliaia le persone che attendono con ansia i bandi dei Concorsi dell'per il triennio 2020/2022. A proposito di questo, e in seguito ai precedenti concorsi pubblici avviati dall'Ente, quest'ultimo ha annunciato ulteriori selezioni che porteranno all'assunzione dirisorse, sia destinate a ruoli dirigenziali sia per il personale non dirigenziale (geometri, giuristi, esperti di economia e finanza, statistici, ingegneri e architetti). Concorsi pubblici: nuove selezioni all'Sulla piattaforma ufficiale dell’è stata divulgata una notizia che illustra dettagliatamente la volontà dell’Ente di indire nuovi concorsi. In particolare, è stata organizzata una procedura di gara comunitaria e aperta che si espleterà in procedimenti selettivi per il reclutamento di circa 300 dirigenti ed ulteriori 2300 risorse di ...

