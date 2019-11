Assunzione giovani under 35 | la mappa degli incentivi 2020

Fonte : leggioggi

(Di venerdì 15 novembre 2019) Dall’35 fino a quellestudenti in Alternanza scuola lavoro passando per i beneficiari di Naspi. Tante sono le agevolazioni che le aziende potranno ottenere nelin virtù della stipula di contratti di lavoro con determinate categorie di soggetti in ragione della loro età. E’ importante capire come funzionano glie chi può richiederli, così da dare l’occasione alle aziende di avere un quadro generale su cui programmare la gestione del personale ed essere al tempo stesso d’aiuto a coloro che attualmente sono privi di impiego e vogliono reinserirsi nel mercato del lavoro. Bonus35 Previsto anche per illo sgravio contributivo alle aziende che assumonofino a 34 anni con contratto a tempo indeterminato. La misura riduce del 50% i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, ...

jobmeeting : ?? Hai sempre sognato una carriera di alto livello in ambito farmaceutico? Sei neolaureato o laureando (entro gennai… -