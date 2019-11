Appartamento da 5 milioni intestato a commessa | indagine per riciclaggio e corruzione

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 novembre 2019) Unda 5di euro, in via dei Condotti a Roma – a due passi da Piazza di Spagna – e circa 1, 8in contanti e opere d’arte tra cui quadri dell’artista pop Edward Spitz: tutto finito sotto sequestro dai finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria nell’ambito di unadella Procura di Roma che si concentra sull’attività di alcuni imprenditori colombiani ed italiani. Un procedimento, coordinato dal procuratore Michele Prestipino e dall’aggiunto Rodolfo Sabelli, in cui si ipotizzano in reati diinternazionale. La proprietaria dell’immobile è Camilla Fabri, 25enne aspirante modella di professione, sposata con l’imprenditore colombiano con origini libanesi Alex Nain Saab Moran, molto vicino al presidente venezuelano Nicolas Maduro e coinvolto, insieme al fratello, in alcune ...

