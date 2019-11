Anziana 70enne violentata per 11 ore da un maniaco di 29 anni conosciuto online

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 15 novembre 2019) Come si può maltrattare soltanto una persona? Eppure quello che vi stiamo per raccontare supera ampiamente ogni tipo di immaginazione. Una donna moltoè stataper 11 ore e rapinata dalseriale 29enne incontrato sul web. Siamo in Italia ed ora che questa storia è finita possiamo dirlo: l’uomo ora si trova in carcere a Lodi ed è stato arrestato dai carabinieri di Milano Duomo che hanno lavorato insieme alla squadra Mobile di Lodi, con l’accusa di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e violenza aggravata nei confronti di una settantenne. Si chiama Daniele Corona, domiciliato a Dovera (Cremona) ma residente a Lodi. A lui vengono contestati altri episodi simili ai d, soprattutto, di prostitute.Il 29enne è ritenuto dagli investigatori un violentatore seriale: secondo quanto riferito dai carabinieri, sarebbe l’autore di altri 3 episodi ...

