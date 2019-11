Analisi Auditel della serata di giovedì 14 novembre 2019

Analisi Auditel del pomeriggio di lunedì 11 novembre 2019 : Si parte alle ore 14 con la curva di Beautiful su Canale 5 al comando attorno al 18% di share, poi toccata e superata dalla curva verde dei Tg Regionali, mentre la curva di Vieni da me scorre a metà strada nella corsia che va dal 10 al 15% di share per tutto il pomeriggio. Decollo poi della curva di Canale 5 con Uomini e donne fin verso il 25% di share, mentre la curva dello Sportello di Forum si ferma sotto ail 10% di share, cosi come la ...