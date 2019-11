Ams-02 | dal 2011 a caccia di anti-stelle | costruito da Usa e Cern | parla anche italiano

Android 10 a un passo dal rilascio ufficiale sui SAmsung Galaxy S10 : in rollout la quarta beta che corregge molti bug : Samsung ha appena pubblicato la quarta beta di Android 10 con la One UI 2.0 per la gamma Galaxy S10 L'articolo Android 10 a un passo dal rilascio ufficiale sui Samsung Galaxy S10: in rollout la quarta beta che corregge molti bug proviene da TuttoAndroid.

Iraq - Guerini : “I cinque militari feriti saranno trasferiti nell’ospedale militare di RAmstein - in Germania. Sono in condizioni stabili” : I cinque militari italiani feriti nell’attentato del 10 novembre rivendicato dallo Stato Islamico nell’area di Kirkuk, in Iraq, Sono stati trasferiti nel pomeriggio di martedì a Ramstein, in Germania, nell’ospedale militare della base aerea degli Stati Uniti. A comunicarlo è stato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, con una nota: “In condizioni stabili e dimessi dal Role3 di Baghdad – si legge – i ...

Vandali imbrattano con lo spray il murale in memoria di Antonio GrAmsci : "Gay" : Deturpato il murale dedicato ad Antonio Gramsci realizzato a Turi, la cittadina in provincia di Bari nel cui carcere il...

"GrAmsci gay" : vandali imbrattano il murale che celebra l'intellettuale a Turi : La vernice rossa usata per scrivere “gay” sul murale che ritrae il volto di Antonio Gramsci. Accade a Turi, in provincia di Bari: l’opera di street art che celebra il politico, intellettuale, fondatore del Pci e dell’Unità è stata vandalizzata nella notte di domenica.Il murale ricorda la prigionia di Gramsci nel carcere di Turi durante il periodo fascista. A denunciare l’atto vandalico è ...

SAmsung Galaxy Fold prenotabile dal 13 novembre - ma non è per tutte le tasche : L’atteso Samsung Galaxy Fold, uno dei primi smartphone pieghevoli di nuova generazione, si può prenotare da mercoledì 13 novembre. Venerdì scorso il colosso sudcoreano si è finalmente lasciato alle spalle uno dei più travagliati lanci che abbiano mai riguardato il settore mobile, confermando la prossima distribuzione e un prezzo di listino di 2.050 euro per la versione 4G con colorazione Cosmos Black – per ora la 5G non è prevista ...

SAmsung vuole “inventare” lo smartphone con doppio schermo dal 2013 : apre la sfida per il 2020 al Microsoft Surface Duo? : L'Ufficio per i brevetti e per i marchi statunitense ha approvato un brevetto per uno smartphone con doppio schermo depositato da Samsung nel 2013: il 2020 potrebbe non essere solo il campo di battaglia dei dispositivi flessibili, ma anche quello per la sfida fra Microsoft Surface Duo e un possibile parente di Galaxy Fold a doppio display. L'articolo Samsung vuole “inventare” lo smartphone con doppio schermo dal 2013: apre la sfida ...

Giggs : 'RAmsey spero possa mettere minuti nelle gambe e giocare dall'inizio con la Juve' : La Juventus di questa stagione ha messo in evidenza tanti giocatori importanti, ma se dovessimo esaminare l'impatto dei nuovi acquisti dell'estate, il più impiegato è stato de Ligt, a causa soprattutto dell'infortunio di Chiellini. Gli altri arrivi come Demiral, Rabiot e Ramsey hanno sicuramente raccolto poco minutaggio, sia per scelta tattica che per motivi fisici. Soffermandoci sull'ex centrocampista dell'Arsenal, il suo impiego è stato però ...

L’app SAmsung Members finalmente supporterà la modalità notte - ma non prima dell’anno prossimo : Secondo un post del global community manager sui forum della community Samsung in Corea, l'anno prossimo l'app Samsung Members riceverà finalmente un tema scuro che funziona con la modalità notte sui dispositivi Galaxy (modalità scura su Android 10). L'articolo L’app Samsung Members finalmente supporterà la modalità notte, ma non prima dell’anno prossimo proviene da TuttoAndroid.

Fuori dal comune la fotocamera a periscopio del SAmsung Galaxy S11 : differenze con S10 : Potrebbe essere sostanziale e molto significativa la differenza tra il Samsung Galaxy S11 ed il Galaxy S10, almeno per quanto riguarda la fotocamera. Chi pensava che con la menzione dei megapixel portata alla vostra attenzione nella giornata di ieri con un pezzo specifico si fossero esaurite le indiscrezioni sul top di gamma Android 2020, evidentemente si sbagliava di grosso. Oggi 5 novembre, infatti, possiamo soffermarci su alcuni plus ...

SAmsung Galaxy A51 potrebbe avere una fotocamera dall’aspetto singolare : Samsung Galaxy A51 potrebbe avere una fotocamera posteriore dall'aspetto diverso da quello a cui siamo abituati: lo smartphone potrebbe infatti avere dei sensori posizionati a "L": scopriamo alcune nuove immagini. L'articolo Samsung Galaxy A51 potrebbe avere una fotocamera dall’aspetto singolare proviene da TuttoAndroid.

Android 10 sui SAmsung Galaxy S10 dalla fine di novembre : certificati Wi-Fi Alliance : Ormai sono pochi gli ostacoli che separano i Samsung Galaxy S10 da Android 10: tutti gli esponenti della linea, compreso il modello 5G, ha ricevuto la certificazione tramite l'ente Wi-Fi Alliance relativa all'ultima major-release del robottino verde (lo ha riportato con dovizia di particolare il noto portale 'SamMobile'), sia per quanto riguarda le versioni equipaggiate con il processore Exynos che quelle spinte dallo Snapdragon. Questo ...

Una bella rinfrescata alle valutazioni dell’usato per i SAmsung Galaxy con TIM dal 31 ottobre : Sono in tanti qui in Italia a ritrovarsi con un Samsung Galaxy più o meno datato, con la reale prospettiva di portarsi a casa un nuovo device. Resta da gestire la fase antecedente all'acquisto dello smartphone, ovvero dare via il proprio usato. Un contributo sotto questo punto di vista ci arriva da TIM, se pensiamo al fatto che da oggi 31 ottobre abbiamo delle nuove valutazioni dell'usato da parte della compagnia telefonica. Quotazioni che ...

SAmsung One UI 2.0 beta migliora le potenzialità della Modalità Pro della fotocamera : Dal solito leaker Ice Universe arriva un'interessante indiscrezione che riguarda Samsung One UI 2.0 e in particolare la versione beta destinata ai modelli cinesi L'articolo Samsung One UI 2.0 beta migliora le potenzialità della Modalità Pro della fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Una manna dal cielo per la batteria del SAmsung Galaxy S10 : beta 2 di Android 10 risolve problemi : Trapelano anche oggi 25 ottobre delle interessanti novità per i tanti utenti che attendono una svolta sul fronte Android 10 con il proprio Samsung Galaxy S10. Proprio nella giornata di ieri abbiamo affrontato la questione di un aggiornamento ufficiale, con cui il produttore coreano sta provando a correggere un errore inerente il sensore delle impronte digitali (così come abbiamo riscontrato con il Samsung Galaxy Note 10), ma questo venerdì ...