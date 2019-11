Amici 19 professori | Anna Pettinelli nuova insegnante di canto

Fonte : gossipetv

(Di venerdì 15 novembre 2019)19, chi sono gli insegnanti dellaedizione: arriva a sorpresaè ladi19! Una vera sorpresa rivelata dalle anticipazioni sulla prima puntata di domani e adesso è chiaro perché è stato mantenuto totale silenzio fino a oggi sui. L’effetto sorpresa c’è stato, insomma! … L'articolo19diproviene da Gossip e Tv.

SuperGuidaTV : [Boom] new entry tra i professori di canto di #amici, C’è Anna Pettinelli - djmisterpiu : i giudici miei non so pazzi comandano i tribunali di tutta italia;, mi dissero so tutti presta nomi le brigate ross… - BTSmyfirstlovee : RT @springvfic: ?jikook au? jungkook viene constantemente preso in giro su jodel* dai suoi compagni di università e soprattutto da jimin e… -