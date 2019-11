Ambra Lombardo replica alle accuse di Giulia Napolitano | ' So bene che lavoro fai'

Ambra Lombardo : "Calunnie inaccettabile sul mio conto - adesso partiranno le denunce" - : Luana Rosato Ambra Lombardo, dopo le ultime dichiarazioni sul presunto flirt tra lei e Gaetano Areana, sbotta sui social e si dice pronta a denunciare chiunque dica calunnie sul suo conto Nuovo round della querelle che vede coinvolti Ambra Lombardo e Gaetano Arena che, secondo alcuni paparazzi che avrebbero documentato tutto, avrebbero avuto un flirt. La ex gieffina, si dice, abbia potuto tradire Kikò Nalli che, a questi rumors, ha ...

Pomeriggio 5 - l’ex fidanzata di Arena contro Ambra Lombardo : ‘Non ama Kikò’ : Nel salotto di Pomeriggio 5 giovedì 14 novembre si è discusso nuovamente del presunto flirt tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo dopo il servizio uscito su 'Diva e Donna' con uno scatto 'rubato' che mostra un bacio tra i due. Questa volta è intervenuta sulla questione anche l’ex fidanzata di Arena. Giulia Napolitano fin da subito ha puntato il dito contro la professoressa siciliana e, stando al racconto della giovane, la storia con Gaetano sarebbe ...

Ambra Lombardo e il bacio a Gaetano Arena : ma Kikò Nalli non ci crede : Al flirt tra Ambra Lombardo e Gaetano Arena, Kikò Nalli non crede. L'hairstylist legato alla professoressa dai tempi del Grande Fratello respinge l'ipotesi del tradimento,...

“Sapete cosa ha fatto Ambra Lombardo?”. Kiko Nalli tradito - la bomba dell’ex di Gaetano Arena. Barbara D’Urso ‘gela’ in diretta : “Aspetto le foto del bacio” aveva detto Ambra Lombardo attraverso le sue Instagram Stories e due giorni fa è stata accontentata. Il settimanale ‘Diva e Donna’ l’ha accontentata. Nelle immagini pubblicate dal settimanale si vede la fidanzata di Kikò Nalli alzarsi la maglietta per mostrare a Gaetano Arena i risultati della sua operazione di chirurgia estetica sul suo dècolletè. Ambra Lombardo e Gaetano Arena ridono di gusto, mostrando di essere ...

Ambra Lombardo furiosa dopo le accuse a Pomeriggio 5 : “Partono denunce!” : Pomeriggio Cinque: Ambra Lombardo denuncia Giulia Napolitano Ambra Lombardo è stufa di essere dipinta come una traditrice seriale. Per questo motivo, dopo la diretta di oggi di Pomeriggio 5, ha deciso di lasciarsi andare a un duro sfogo social. La compagna di Kikò Nalli ha dichiarato di voler denunciare Giulia Napolitano, ex di Gaetano Arena. Il motivo? Durante il talk dedicato alla cronaca rosa di Barbara d’Urso, Giulia ha affermato che ...

Ambra Lombardo e Gaetano Arena : Barbara d’Urso fa un annuncio choc : Barbara d’Urso su Ambra Lombardo e Gaetano: “Ho un video choc!” E’ terminata giusto poco fa una scoppiettante puntata di Pomeriggio 5. E nella seconda parte della trasmissione Barbara d’Urso ha parlato nuovamente di gossip con i suoi numerosi ospiti, tra i quali Gaetano Arena. Difatti quest’ultimo è entrato nell’occhio del ciclone in queste ore per le foto pubblicate su Diva e Donna in cui è stato ...

Grande Fratello - Gaetano e Ambra Lombardo - le prove del bacio : il paparazzo Fiumara si difende con foto choc : Il caso esplode. Dopo le foto pubblicate su Diva e donna, che ritraggono un bacio tra Ambra Lombardo (fidanzata di Kiko Nalli) e Gaetano Arena, arrivano nuovi dettagli. Raccapriccianti. Proprio ieri, in esclusiva a Libero, Nalli aveva sostenuto con un video e alcune dichiarazioni che si trattava di

Ambra Lombardo : Kikò Nalli pubblica la prova del finto scoop : Kikò Nalli pubblica la prova che scagiona Ambra Lombardo dallo scoop con Gaetano Arena Ambra Lombardo sarebbe stata incastrata dal paparazzo Alex Fiumara. A parlare, questa volta, è Kikò Nalli che ai microfoni di Libero, attraverso Francesco Fredella, giornalista e opinionista di Pomeriggio 5, ha pubblicato un video che prova che le foto pubblicate qualche ora fa, che mostrerebbero Ambra baciare Gaetano Arena per le strade di Milano, sono ...

Ambra Lombardo e Gaetano Arena : la foto del bacio e le reazioni "Se quello vi sembra un bacio..." : Altro passo in avanti nell'intricata vicenda che coinvolge Ambra Lombardo, Gaetano Arena e Kiko Nalli. Se la coppia formata all'interno della casa del Grande Fratello sembra abbia ritrovato la strada giusta per l'armonia, ecco che le insinuazioni di un bacio con l'altro gieffino (loro coinquilino nel reality show) ha portato una nuova bufera nella relazione.Nelle scorse ore sia Kiko che Ambra hanno allontanato qualsiasi ipotesi di una tresca ...

Grande Fratello - Kiko Nalli e la verità sul bacio tra Ambra Lombardo e Gaetano Arena : "Guardate le bocche..." : Il settimanale Diva e donna pubblica stamattina alcune foto dove si vede un presunto bacio tra Ambra Lombardo (fidanzato di Kiko Nalli) e Gaetano Arena. Ma Kiko, ex concorrente del Grande Fratello, dopo quegli scatti decide di rompere il silenzio con Libero tuonando così: "È uno scoop finto. Oggi tu

Gaetano Arena sul bacio con Ambra : "Teatrini stupidi". La Lombardo : "Gli asini volano" - : Luana Rosato Dopo la pubblicazione di alcuni scatti che raccontano l'incontro tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo e proverebbero il tradimento, i due ex concorrenti del Grande Fratello sbottano sui social La storia riguardante il presunto flirt tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo continua ad appassionare la rete, soprattutto dopo la pubblicazione degli scatti che ritrarrebbero un bacio tra i due ex concorrenti del Grande Fratello. Da ...

Ambra Lombardo e Gaetano : ecco il bacio (foto) - ma qualcosa non torna : Ambra Lombardo e Gaetano Arena: arriva lo scatto tanto atteso del bacio (foto), ma qualcosa non torna. Kikò Nalli può stare tranquillo? Dopo giorni di conferme e smentite, è arrivata la tanto attesa foto del chiacchierato bacio tra Gaetano Arena ed Ambra Lombardo. A divulgare lo scatto è stato il settimanale Diva e Donna. Anche […] L'articolo Ambra Lombardo e Gaetano: ecco il bacio (foto), ma qualcosa non torna proviene da Gossip e Tv.