Altro che Black Friday | a 0 rate il Samsung Galaxy S10 con Vodafone | nuova offerta

Altro che Beverly Hills. La reunion più bella è quella del cast di Happy Days : Di nuovo insieme, 45 anni dopo. Il cast di “Happy Days” si è riunito per celebrare Gary Marshall, creatore della storica sit-com e di successi cinematografici come “Pretty Woman”. Ron Howard, Henry Winkler, Don Most, Anson Williams e Marion Ross. Meglio conosciuti come Richie Cunningham, Fonzie, Ralph, Potsie e Marion Cunningham: insieme, quasi mezzo secolo dopo la messa in onda della prima puntata della ...

È tempo di un Altro royal wedding per la famiglia Windsor. Nel 2020 si sposa anche Flora Ogilvy - : Carlo Lanna Nel 2020 oltre al matrimonio di Eugenia, i reali inglesi si preparato al royal wedding di Flora Ogilvy, la cugina di William e 56esima in linea di successione al trono Sarà un 2020 molto intenso per i reali inglesi. Dopo l’annuncio del matrimonio di Eugenia di York che sposerà con l’amato Edoardo Mapelli Mozzi, ora gli occhi sono puntati su Flora Ogilvy. In un annuncio social con tanto di anello in bella mostra, la cugina ...

OnePlus 7 e OnePlus 7T ricevono la OxygenOS 10.0.6 anche in Europa : miglioramenti di stabilità e poco Altro : OnePlus 7 e OnePlus 7T ricevono la OxygenOS 10.0.6: migliorata la stabilità di sistema, ottimizzato il consumo energetico in standby e poco altro L'articolo OnePlus 7 e OnePlus 7T ricevono la OxygenOS 10.0.6 anche in Europa: miglioramenti di stabilità e poco altro proviene da TuttoAndroid.

Acqua alta a Venezia : “Altro che cambiamenti climatici - le cause sono marea e scirocco. Mose inutilizzabile nell’arco di 10 anni” : Con il disastro dell’Acqua alta a Venezia, che ha messo in ginocchio la città, vengono tirati in ballo anche i cambiamenti climatici tra le cause. L’evento delle scorse ore ha avuto una grande eccezionalità, basti pensare che è la seconda misurazione più alta (187cm) dall’alluvione del 1966. Questa eccezionalità è stata favorita da una coincidenza di fattori, così come spiegato dal giornalista scientifico Luigi Bignami: “Si legge ovunque che ...

F1 - Lewis Hamilton : “Altro che ritiro - voglio il titolo nel 2020. Attendo le nuove regole” : Altro che ritiro, Lewis Hamilton è pronto a lanciare la sfida anche per le prossime stagioni. Il campione del mondo di F1 va a caccia di altri risultati: 2020 e 2021 sono già nel mirino, come ha già dichiarato in un’intervista al Jornal Nacional di Rete Globo. Le parole del britannico: “Mi godo il presente e, di sicuro, non mi ritirerò a breve. Sono già in cerca di nuovi titoli, e il settimo vorrei vincerlo nel 2020. Odio perdere, anche se ...

Alessandro Sallusti : "Altro che Greta Thunberg e pm". Di chi è la colpa se oggi Venezia annega : Alessandro Sallusti attacca i veri responsabili del disastro di Venezia. "Scommetto che adesso ci diranno che ha ragione Greta, che Venezia è vittima del cambiamento climatico", scrive nel suo editoriale su Il Giornale, tutte "palle" perché l'Italia "è stata gravemente alluvionata, a volte devastata

Altro che Ramazzotti! Carolina Stramare frequenta Mattia Marciano : Dopo l'addio allo storico fidanzato Alessio Fasone, Miss Italia 2019 avrebbe messo gli occhi sull'ex tronista di 'Uomini e...

Miss Italia - Altro che Eros Ramazzotti : è lui il nuovo (e famoso) fidanzato. Carolina Stramare non si nasconde più : la notizia esplosiva : Il mondo del gossip torna a puntare i riflettori su Carolina Stramare, Miss Italia 2019 che circa un mese fa ha il suo storico fidanzato. In questi giorni sono state diffusi dei rumors che riguarderebbero un presunto flirt che Carolina Stramare avrebbe con Eros Ramazzotti, ma la Miss ha smentito tutto. Sul social infatti Carolina ha preso posizione riguardo alla notizia della love story con Eros. “Ci tenevo a smentire tutto ciò che mi è capitato ...

Momento amaro per Chef Rubio - un Altro stop : la decisione è stata presa. Cosa è successo : La Rai “blocca” Chef Rubio per “ragioni di opportunità”. Ma che significa? Il noto e amatissimo Chef della tv doveva partecipare al programma Rai #Ragazzicontro, ma la Rai ha cambiato idea e ha deciso di bloccare “per ragioni di opportunità” la presenza di Chef Rubio nel programma in onda mercoledì 13 novembre, in seconda serata su Rai2. “Non sarà presente alcun contributo audiovisivo riguardante Chef Rubio”, è quanto scritto nella nota ...

MotoGp – Altro che addio alla Honda : la rivelazione di Lorenzo è sorprendente : Jorge Lorenzo non esclude un clamoroso rinnovo con la Honda dopo il 2020: le parole del maiorchino sono sorprendenti La stagione 2019 di MotoGp è quasi volta al termine: domenica si corre infatti a Valencia l’ultima gara dell’anno. Al termine di questo Motomondiale non può sicuramente stilare un bilancio positivo Jorge Lorenzo, che tra infortuni e difficoltà tecniche non è riuscito a brillare al suo primo anno con la Honda. ...

Altro che Libra - arriva Facebook Pay : funzionerà anche su WhatsApp e Instagram : La nuova piattaforma per i pagamenti digitali del colosso di Menlo Park funzionerà su WhatsApp, Messenger e Instagram, oltre che su Facebook

Allan - l’addio è possibile - ma Altro che 100mln : ecco quanto vale oggi… : Allan,valore dimezzato Il centrocampista azzurro Allan è sempre più orientato ad andare via, il rapporto con Napoli ha subito un ulteriore strappo anche in seguito al tentato furto in casa sua. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport il centrocampista e la moglie vogliono andare via. ecco uno stralcio dell’analisi del quotidiano. Allan, valore dimezzato “A quella Napoli appassionata di calcio finora ha dato tutto ...

MotoGp – Marquez col coltello tra i denti anche a Valencia : “speriamo di metter su un Altro show” : Marc Marquez motivato e carico per il Gp di Valencia: le parole del campione del mondo alla vigilia dell’ultimo round della stagione Si corre domenica l’ultimo Gp della stagione 2019 di MotoGp. I piloti sono pronti per sfidarsi un’ultima volta a Valencia, prima dei primi test in ottica 2020 e delle vacanze. Reduce da una grandissima ed emozionante festa a Cervera, per il suo sesto titolo mondiale, Marquez è pronto a dare ...

Giuliano Sangiorgi dei Negramaro a cena con Mara Venier : “Mi hai alzato le braghe - però mi hai sollevato anche Altro” : Mara Venier ha invitato a cena il leader dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi, e i due hanno condiviso sui social alcuni momenti della serata. Così, tra le pietanze preparate da “zia Mara”, un po’ di buon vino e tante chiacchiere, la conduttrice e il cantante hanno ricordato il passato, in particolare un episodio avvenuto nel 2005, che hanno deciso di raccontare anche ai loro folowers sui social senza riuscire a trattenere le ...