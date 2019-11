Allerta Valanghe Friuli Venezia Giulia | pericolo forte e marcato

Meteo - nuova Allerta nel weekend : bombe d'acqua - blackout e rischio valanghe : Pericolo valanghe "forte" sulle Alpi del Fvg e "marcato" sulle Prealpi, mentre al centro-sud il rischio è per i nubifragi. Il maltempo sta flagellando la Penisola. Elevato...

Maltempo : Allerta per neve e valanghe in Trentino Alto Adige : A causa delle intense precipitazioni in Trentino la Protezione civile ha emesso l’allerta ordinaria (gialla): sono attese criticità dovute alla caduta di rami o alberi e all’azione battente della pioggia che possono causare disagi alla viabilità, alle reti elettriche e alla stabilità dei versanti (crolli e smottamenti). Sono anche possibili fenomeni localizzati di allagamento e di erosioni. In montagna tenderà ad aumentare il ...

Allerta Meteo Veneto : rischio valanghe particolarmente elevato : In merito alla riunione di questa mattina a Treviso, nella sede della Provincia, dell’Unità di Crisi della Protezione Civile regionale convocata dalla Regione del Veneto per fare il punto sulle evoluzioni della situazione Meteo, l’assessore regionale Giampaolo Bottacin ha reso noto un primo aggiornamento. “Le previsioni Meteo dicono che, dopo una pausa, da sabato pomeriggio è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni per ...

Allerta Valanghe Friuli Venezia Giulia : pericolo da marcato a forte : pericolo Valanghe ‘marcato’ (grado 3 su 5) sul territorio montano del Friuli Venezia Giulia per la giornata di domani, mentre per la giornata di venerdì il pericolo Valanghe aumenterà a ‘forte’ (grado 4 su 5) su tutto il territorio quando sono previste nuove e abbondanti nevicate oltre i 1500m. Dopo la perturbazione che ha portato nelle ultime ore nevicate abbondanti su tutto il territorio con quantitativi di neve fresca ...

Allerta Meteo Veneto : criticità arancione - rischio valanghe : La Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica per la giornata di domani, venerdì 8 novembre. Le previsioni indicano tempo perturbato, precipitazioni diffuse a tratti forti, piu’ persistenti e con quantitativi abbondanti su zone montane e pedemontane, localmente anche molto abbondanti tra Prealpi centro-orientali e Dolomiti meridionali, in pianura in genere contenuti e solo localmente abbondanti ...