Allerta Meteo Umbria | da domani piogge | temporali e vento

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 15 novembre 2019) La Protezione Civile regionale comunica che, sulla base delle previsioni disponibili, è stato emesso dal Dipartimento nazionale un avviso di condizionirologiche avverse che prevede dalle prime ore di oggi e per le successive 24-36 ore venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte dai quadranti meridionali e precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. Le precipitazioni saranno accompagnate, inoltre, da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di. Dati i fenomeni previsti e in atto, è stata disposta per l’l’arancione pere doposu tutte le zone diper rischi idraulico e idrogeologico. L’ordinanza, l’avviso e il bollettino di criticità e l’avviso di condizionirologiche avverse sono consultabili sul sito web del Centro Funzionale ...

DPCgov : ?? ?? #allertaROSSA in Veneto. ?? #allertaARANCIONE in cinque regioni. ?? #allertaGIALLA in 11 regioni. ?????Avviso meteo… - DPCgov : ???? #allertaROSSA domani, #16novembre, in Veneto. ?? #allertaARANCIONE in 6 regioni. ?? #allertaGIALLA in 12 regioni.… - il_piccolo : A #Trieste l'Autorità portuale ha disposto la chiusura del Molo Audace in via precauzionale, in attesa del peggiora… -