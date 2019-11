Allerta meteo | da sabato in Umbria criticità arancione | con venti di burrasca e temporali

Allerta meteo Campania : temporali e vento forte - criticità “gialla” dalle 20 : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta Meteo valido a partire dalle 20 di stasera e fino alla stessa ora di domani per piogge, temporali e vento forte. La perturbazione darà luogo a fenomeni diversi a seconda dei settori della regione. Sulle zone di Allerta 1 (Napoli, Piana Campana, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di sarno e Monti Picentini) si ...

Previsioni Meteo Roma - scatta l’Allerta : violenti nubifragi stasera - allarme alluvione Sabato sera : Previsioni Meteo Roma – Come nelle attese, è peggiorato il tempo sulla Capitale con nubi e rovesci che sono arrivati diffusi su diversi quartieri, salvo ancora qualcuno con fenomeni minori. Tuttavia, l’instabilità per il corso della giornata odierna non dovrebbe essere particolarmente insistente, dovrebbe manifestarsi, quindi, in forma irregolare e saltuaria per nuclei instabili ancora non ben organizzati verso la Capitale. Fino al ...

Allerta meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per le piene dei fiumi : “Per sabato 16 novembre sono previste precipitazioni deboli al mattino sul settore appenninico centro-occidentale, in estensione e intensificazione dal pomeriggio anche al resto della regione. Le precipitazioni potranno assumere anche carattere di rovescio, con fenomeni a tratti intensi; sono previsti quantitativi medi areali nelle 24 ore di 30-40 mm sui rilievi centro-orientali e di 20-30 mm nelle aree di pianura centro orientali. ...

Allerta meteo Veneto : confermata perturbazione e rischio frane : Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale del Veneto ha emesso un bollettino di aggiornamento della situazione in base alle evoluzioni Meteo. Da ieri sera precipitazioni estese in tutta la Regione. La situazione attuale vede precipitazioni in spostamento da sud-ovest a nord-est che interessano gran parte del Veneto, anche con rovesci a tratti. Si è alzata rispetto al previsto la quota neve che sulle Prealpi a 1700/1900 m, ...

Allerta meteo : grande pericolo ALLUVIONE al Nord/Est nel weekend - situazione gravissima : Allerta Meteo – Si configura un fine settimana pesantemente perturbato e contrassegnato da grave maltempo per gran parte d’Italia, in particolare per le regioni centrali tirreniche, anche relative appenniniche e soprattutto per il Nordest. Dopo il maltempo forte e la neve abbondante fino a bassa quota della notte passata al Nord-Ovest, tutto l’impianto perturbato si è spostato verso Nord Est e al Centro. Responsabile del ...

Meteo : allarme a Venezia - frane in Liguria. Neve in Piemonte e Trentino. Da domani Allerta centro-sud : L'ondata di maltempo che vede Venezia alle prese con un nuovo allarme alta marea causa disagi un po' ovunque nel nord Italia. In Trentino alcune strade sono state chiuse per la Neve, in...

Maltempo - in Veneto è Allerta meteo rossa. A Venezia acqua alta potrebbe raggiungere i 150cm : Continua l'ondata di Maltempo che da giorni si sta abbattendo su gran parte dell'Italia. allerta meteo rossa oggi in alcuni settori del Veneto e arancione sulla provincia autonoma di Bolzano, su parte del Friuli Venezia Giulia e su gran parte dei territori di Veneto, Liguria e Toscana. allerta gialla su un’altra decina di Regioni.Continua a leggere

Allerta meteo Lazio : criticità gialla da domani : Il Maltempo sul Lazio non molla la presa e dalle prime ore di domani sarà Allerta gialla sulla regione. La Protezione civile del Lazio lancia “un avviso di condizioni Meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani, venerdì 15 novembre e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio. Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte ...

Previsioni meteo 15 novembre : nubifragi - vento e neve - Allerta rossa in Veneto : Le Previsioni meteo di domani 15 novembre indicano una giornata all'insegna del maltempo diffuso su tutto il centro nord, Particolare attenzione però sul nord est dove intensi nubifragi colpiranno in particolare Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nuovi episodi di acqua alta a Venezia, con valori massimi attorno ai 140 cm.Continua a leggere

Allerta meteo - inizia a nevicare in Piemonte : primi fiocchi a Cuneo - forti temporali risalgono dal mar di Sardegna [FOTO LIVE] : Sta iniziando a nevicare in Piemonte. L’intensa perturbazione atlantica che porterà molta neve sulle Alpi occidentali nelle prossime ore, sta già facendo cadere i primi fiocchi in provincia di Cuneo, Torino e Biella (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Sulle Alpi la neve al suolo è già abbondante: a Bardonecchia ci sono 96cm di coltre bianca, a Macugnana 67cm, a Larecchio 66cm, a Balme 62cm, a Sauze D’Oulx 43cm, ...

Bolzano Allerta meteo – 15 Novembre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La Protezione Civile della provincia autonoma di Bolzano, ha pubblicato un avviso di criticità indicante un rischio moderato su tutti i settori. L'articolo Bolzano Allerta Meteo – 15 Novembre 2019 proviene da Rete Meteo Amatori.

Neve - pioggia e burrasca : diramata una nuova Allerta meteo : Massima allerta in Veneto ma il bollettino della protezione civile segnale probabili criticità in cinque regioni e...

Toscana Allerta meteo 15 Novembre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La Protezione Civile regione Toscana ha emesso il seguente avviso di criticità per la giornata di Venerdì 15 Novembre 2019 una intensa perturbazione, anche temporalesca, interesserà la Toscana nella giornata di domani, venerdì. PIOGGIA:... L'articolo Toscana Allerta Meteo 15 Novembre 2019 proviene da Rete Meteo Amatori.

Allerta meteo Veneto : piogge e forti venti in arrivo nelle prossime ore : Le previsioni di Arpav (Agenzia regionale per la protezione ambientale) in Veneto indicano che dalla serata di oggi, giovedì 14 novembre, sono previste le prime deboli precipitazioni sparse in successiva estensione e intensificazione nella notte. Domani, venerdì 15 novembre, tempo in prevalenza perturbato, precipitazioni diffuse, a tratti forti anche con rovesci o occasionali temporali. Fenomeni più persistenti e con quantitativi abbondanti su ...