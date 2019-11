Al Bano e Romina - la Lecciso replica a chi la accusa di averli divisi : I fan accusano la Lecciso di aver “rubato” Al Bano Carrisi a Romina Power e lei risponde. La showgirl e il cantante sono stati legati per oltre dieci anni. Un amore nato all’inizio degli anni Duemila, quando lui aveva già chiuso la relazione con l’attrice americana, che ha portato alla nascita di due figli: Jasmine e Bido Jr. Prima la convivenza nel 2001, poi l’arrivo dei figli e l’addio nel 2005 quando ...

Al Bano e Loredana Lecciso di nuovo insieme (FOTO). E Romina Power? : Al Bano ‘dimentica’ Romina Power e torna di nuovo da Loredana Lecciso “Questione di feeling” cantavano Mina e Riccardo Cocciante nel 1985. Proprio così si può definire il rapporto tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso e non c’è Romina Power che tenga. I due sono sempre più uniti e la foto pubblicata sul profilo Instagram della bionda showgirl (che potete vedere in questo articolo sulla destra) non solo ha riacceso ...

Al Bano si ricrede su Romina Power e svela : “Spero che lei…” : Romina Power spera che Ylenia Carrisi sia viva: Al Bano dice la sua Oggi il settimanale Nuovo ha intervistato Al Bano. Quest’ultimo ha parlato dei suoi progetti futuri, della musica, dei suoi problemi di salute che ha avuto ultimamente e della sua famiglia. E proprio su quest’ultimo argomento il giornalista non ha potuto esimersi dal chiedergli un parere sull’appello fatto via social dalla sua ex moglie Romina Power per ...

Al Bano su Romina Power : “Va tutto bene”. E su Sanremo 2020… : Romina Power e Al Bano fanno sognare i fan. Lui: “Ottima madre” Al Bano ha rilasciato una lunga intervista al magazine Novella 2000 per parlare del recente incontro nella sua tenuta a Cellino San Marco con l’ambasciatore dell’Ucraina dopo tutte le polemiche scoppiate negli ultimi mesi: è stato considerato una sorta di terrorista dallo stato ucraino. Per fortuna che questo equivoco è stato risolto. Ovviamente il ...

“Una cosa brutta”. Al Bano - la confessione su Romina Power lascia a bocca aperta : Al Bano e Romina Power, la storia infinita. O almeno è così nella testa del pubblico che ancora non si è fatto una ragione della fine della storia tra i due cantanti di Felicità. Negli ultimi giorni il cantante di Cellino San Marco ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi. Il cantante ed ex marito di Romina, ha parlato molto della sua fede, di Padre Pio, di Papa Wojtyla e di Madre Teresa di Calcutta. Ma Al Bano ha anche parlato della sua ...

Sanremo 2020 - Al Bano pronto a tornare in gara ma senza Romina. Tra i brani da proporre uno scritto da Malgioglio : Al Bano Una settimana fa l’annuncio di Al Bano: “Mi hanno chiamato a Sanremo insieme a Romina”. Il cantautore di Cellino San Marco ha incontrato Amadeus “per vedere di che si tratta”; nonostante l’auspicio di non voler più calcare il palco del Teatro Ariston per concorrere alla vittoria, l’intenzione del direttore artistico e conduttore del 70° Festival della Canzone Italiana è proprio quella di inserire ...

Festival 2020. Al Bano e Romina concorrenti a Sanremo : Ci potrebbe essere Al Bano tra i concorrenti 2020 del Festival di Sanremo. Il cantante pugliese potrebbe fare coppia con

Romina Power - Al Bano Carrisi rivela lo schiaffone subito dalla moglie : "Io e lei al Festival di Sanremo?" : Mentre Al Bano sta valutando se partecipare o meno alla prossima edizione del Festival di Sanremo, Romina Power non ne avrebbe alcuna intenzione. "Ancora non ho deciso niente, quello che è certo è che Romina non ne vuole sapere di Sanremo, lei odia andare in gara al Festival", dice Al Bano, secondo

Al Bano e Romina Power a Sanremo? ‘Romina non ne vuole sapere’ : Another day another drama. Al Bano fa sempre parlare di sé: il gossip, la black list dell’Ucraina e ad anni alterni la partecipazione al Festival di Sanremo. Chi sognava un ritorno del cantante all’Ariston in coppia con Romina Power, come ventilato soltanto pochi giorni fa, rimarrà però deluso, perché l’artista pugliese, raggiunto dall’Adnkronos, ha dichiarato che ancora non c’è nulla di certo in merito alla sua ...

Loredana Lecciso e Al Bano - il figlio si trasferisce all’estero. E Romina non smette di ricordare Ylenia : Bido, il secondogenito di Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi, si trasferisce all’estero, mentre Romina Power non si arrende e continua a cercare la sua Ylenia. Sulle pagine del settimanale Mio, la Lecciso ha svelato che presto dovrà separarsi da Bido, il figlio 17enne che per due anni si trasferirà in Svizzera. Il ragazzo infatti ha espresso il desiderio di lasciare l’Italia per frequentare un collegio che gli offrirà un’alta ...

Loredana Lecciso e Al Bano - il figlio si trasferisce all’estero. E Romina non smette di ricordare Ylenia : Bido, il secondogenito di Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi, si trasferisce all’estero, mentre Romina Power non si arrende e continua a cercare la sua Ylenia. Sulle pagine del settimanale Mio, la Lecciso ha svelato che presto dovrà separarsi da Bido, il figlio 17enne che per due anni si trasferirà in Svizzera. Il ragazzo infatti ha espresso il desiderio di lasciare l’Italia per frequentare un collegio che gli offrirà un’alta ...

Al Bano - retroscena su Romina Power : “Ha commesso un atto brutto” : Romina Power e Al Bano. Lui: “Ha commesso un atto non eccezionale” Al Bano ha fatto una lunga chiacchierata con Giovanni Ciacci sul settimanale Oggi. E in questa occasione il popolare cantante di Cellino San Marco ha parlato soprattutto della sua fede e dei suoi incontri con Padre Pio, Papa Wojtyla e Madre Teresa di Calcutta. Ma non è finita qua perchè ad un certo punto Ciacci ha voluto parlare anche di Romina Power, chiedendogli ...

Al Bano rompe il silenzio su Ylenia. E Romina ricorda la figlia su Instagram : Al Bano torna a parlare di Ylenia, la primogenita scomparsa nel gennaio del 1994 a New Orleans e mai più ritrovata. Il cantante di Cellino San Marco ha parlato del suo dolore in una lunga intervista al settimanale Oggi. Al Bano ricorda quei momenti strazianti di 25 anni fa e si sofferma su Romina Power che non ha mai accettato l’idea che Ylenia sia morta e proprio in questi giorni ha pubblicato sul suo profilo Instagram diversi messaggi ...

Al Bano : "Con Loredana e Romina stiamo cercando di risolvere i nostri problemi" : Fra le due non corre buon sangue, ma il cantante prova sempre in tutti i modi di tenere unita la grande famiglia